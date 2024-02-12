12 Şubat 2024, Pazartesi
6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybetmişti! Hataylı Şarkıcı Karsu: "Söylemeye yüreğim dayanmıyor"
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremde birçok insanın hayatını kaybetmesine ve şehrin büyük bir yıkıma uğramasına neden oldu. Yakınlarını kaybeden Hataylı müzisyen Karsu, depremin birinci yılında çok özel açıklamalarda bulundu. Afetin yıldönümünde Hatay'a giden Karsu Dönmez, duygularını anlattı. İşte Karsu'dan duygulandıran açıklamalar...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:16
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