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Haberler Galeri 6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybetmişti! Hataylı Şarkıcı Karsu: "Söylemeye yüreğim dayanmıyor"

6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybetmişti! Hataylı Şarkıcı Karsu: "Söylemeye yüreğim dayanmıyor"

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremde birçok insanın hayatını kaybetmesine ve şehrin büyük bir yıkıma uğramasına neden oldu. Yakınlarını kaybeden Hataylı müzisyen Karsu, depremin birinci yılında çok özel açıklamalarda bulundu. Afetin yıldönümünde Hatay'a giden Karsu Dönmez, duygularını anlattı. İşte Karsu'dan duygulandıran açıklamalar...

Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:16
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6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybetmişti! Hataylı Şarkıcı Karsu: Söylemeye yüreğim dayanmıyor

Hollanda doğumlu ve Hatay kökenli ünlü müzisyen Karsu Dönmez, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin birinci yıl dönümünde yeniden Hatay'a gitti. Depremde çok sayıda akrabasını kaybeden ünlü isim, bölgede dolaşırken büyükannesinin tabaklarını buldu.

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6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybetmişti! Hataylı Şarkıcı Karsu: Söylemeye yüreğim dayanmıyor

Karsu, depremin birinci yılında GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu.

Depremde 17 akrabanızı kaybettiniz. Bir yıl geçti, neler hissediyorsunuz?

İnanılmaz büyük bir acı var ailemizde. Çok büyük bir kayıptı bizim için. Tarifi çok zor. Kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Depremin ardından bir yıl geçti ama sanki bir hafta önce yaşanmış gibi. Dünya dönüyor, her şey devam ediyor ama acımız taze. Hatay'a geldim, kalan akrabalarımla görüştüm. Gidenler aklımızdan çıkmıyor. Akrabalarımla birlikte yemek yedik, sofra kurduk ama soframızda eksikler var. Nenem yok, kuzenlerim yok... Kuzenim "Hep birlikte fotoğraf çektirelim" dedi.

Fotoğrafta onların olmadığını görünce gözlerimiz doluyor. İnanılmaz bir acı... Anlatamıyorum... Ama yine de hayata dair umudumuzu kaybetmiyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz.

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6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybetmişti! Hataylı Şarkıcı Karsu: Söylemeye yüreğim dayanmıyor

Depremden sonra Hatay'daki evinize gittiğinize neler hissettiniz?

İki dedemin evi var. İkisi de karşı karşıya oturuyordu. Aynı bahçeyi paylaşıyorlardı. Bir dedemin evi tamamen yıkıldı. Bir poşet kum gibi oldu. Diğerinin camı bile kırılmadı. Çok enteresan. Dedemin yıkılmış evine gittim bu ziyaretimde.

Evin enkazında ninemin kahvaltıda kullandığı fincanları, tabakları buldum. O fincanda çay içmiştim. O tabaklarda tepsi kebabı yemiştim, zahter salatası yemiştim. Şimdi fincanı, tabakları görünce hatıralarım paramparça oluyor. Evin her karesini biliyordum. O evde ne kadar güzel zamanlar geçirmiştim. Bu halini görünce içim parçalanıyor...

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6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybetmişti! Hataylı Şarkıcı Karsu: Söylemeye yüreğim dayanmıyor

Deprem için Hollanda da yardım kampanyası düzenlemiştiniz. Gurbetçi vatandaşlarımızın yanı sıra Hollandalılar da destek oldu mu?

Hollanda depremde Türkiye için ayağa kalktı. O kadar büyük bir destek kampanyası yapıldı ki... 127 milyon Euro toplandı. Türkiye'de bu parayla çok güzel projeler hayata geçirildi.

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6 Şubat depreminde 17 akrabasını kaybetmişti! Hataylı Şarkıcı Karsu: Söylemeye yüreğim dayanmıyor

İkinci defa geldiğimde, Hollanda'dan gazeteciler de geldi. Onlar da hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi. Ben yemek kitabımın gelirini depremzedelere bağışladım.