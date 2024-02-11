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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan zulme karşı dik duruş: Sürekli bombalanan bir hapishaneye döndü

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan zulme karşı dik duruş: Sürekli bombalanan bir hapishaneye döndü

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde yarışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Simay Doğrusoy'a 300 bin TL değerinde "İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları arazi tüm Filistin topraklarının yüzde kaçı kadardır?" sorusu geceye damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu, zulme karşı dik duruş sergileyerek "Maalesef bu bizde de bazen çok tartışılıyor. Filistinliler topraklarını sattı deniliyor. Gerçek Filistinli Müslümanların 1948'de sattığı sadece yüz ölçüm olarak yüzde 1'i." dedi. İmirzalıoğlu devamında, "Önceden zaten açık hava hapishanesiydi. Şimdi sürekli bombalanan bir hapishaneye döndü. Göz göre göre 21.yüzyılda insanlara resmen çocuklara kadınlara zulmediliyor." ifadelerini kullandı. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 11.02.2024 23:59 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 00:41
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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Göz göre göre 21.yüzyılda insanlara resmen çocuklara kadınlara zulmediliyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Göz göre göre 21.yüzyılda insanlara resmen çocuklara kadınlara zulmediliyor

MİLYONER'E DAMGA VURAN FİLİSTİN SORUSU
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde,"İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?" sorusu sorusu geceye damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Göz göre göre 21.yüzyılda insanlara resmen çocuklara kadınlara zulmediliyor

20 yaşındaki ODTÜ Psikoloji bölümü öğrencisi Simay Doğrusoy'a yöneltilen 300 bin TL değerindeki soruda, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı zulme bir kez daha dikkat çekilmiş oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Göz göre göre 21.yüzyılda insanlara resmen çocuklara kadınlara zulmediliyor

SORU: İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır?

A- 1
B- 11
C- 21
D- 31

Doğru Cevap: A şıkkı

A ile B şıkkı arasında gidip gelen yarışmacı, çekilme kararı aldı. Simay Doğruysoy, "%1 i en başta elemiştim çok küçük geldiği için. Ama daha sonrasında dedim ki tarihteki karman çorman olaylar küçücük sebeplerden kaynaklı oluyor." dedi

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Göz göre göre 21.yüzyılda insanlara resmen çocuklara kadınlara zulmediliyor

Kenan İmirzalıoğlu, zulme karşı dik duruş sergileyerek "Maalesef bu bizde de bazen çok tartışılıyor. Filistinliler topraklarını sattı deniliyor. Gerçek Filistinli Müslümanların 1948'de sattığı sadece yüz ölçüm olarak yüzde 1'i." dedi