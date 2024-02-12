'Cem Karaca'nın Gözyaşları'nın yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası da ünlü çıktı! Sarı lacivertli formasıyla...

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen isimlerden biri. Birbirinden başarılı dizilerle adını duyuran Hacıoğlu, geçmişte Vildan Atasever ve Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yapmış ve boşanmıştı. Son olarak da Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamıştı. 38 yaşındaki oyuncunun, babasıyla ilgili sürpriz bir bilgi gün yüzüne çıktı. İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer bir dönem Fenerbahçe'nin yıldızymış...