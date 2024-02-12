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Haberler Galeri 'Cem Karaca'nın Gözyaşları'nın yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası da ünlü çıktı! Sarı lacivertli formasıyla...

'Cem Karaca'nın Gözyaşları'nın yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası da ünlü çıktı! Sarı lacivertli formasıyla...

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen isimlerden biri. Birbirinden başarılı dizilerle adını duyuran Hacıoğlu, geçmişte Vildan Atasever ve Duygu Kaya Kumarki ile evlilik yapmış ve boşanmıştı. Son olarak da Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamıştı. 38 yaşındaki oyuncunun, babasıyla ilgili sürpriz bir bilgi gün yüzüne çıktı. İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer bir dönem Fenerbahçe'nin yıldızymış...

Giriş Tarihi: 12.02.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 09:40
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’Cem Karaca’nın Gözyaşları’nın yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası da ünlü çıktı! Sarı lacivertli formasıyla...

Türk televizyon ve sinemasının önemli isimlerinden biri olan İsmail Hacıoğlu, son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alıyor. Hem sahne performansıyla izleyicilerin takdirini kazanan Hacıoğlu, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

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’Cem Karaca’nın Gözyaşları’nın yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası da ünlü çıktı! Sarı lacivertli formasıyla...

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Ancak Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayırmıştı.

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’Cem Karaca’nın Gözyaşları’nın yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası da ünlü çıktı! Sarı lacivertli formasıyla...

Merve Çağıran'ın ardından Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, bu ilişkisinde de mutluluğu bulamadı. Büyük aşk yaşadığı ve evlenmeleri beklenen sevgilisi Aslıhan Gürbüz ile ayrılan İsmail Hacıoğlu, şimdi de ailesiyle gündemde.

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’Cem Karaca’nın Gözyaşları’nın yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası da ünlü çıktı! Sarı lacivertli formasıyla...

Hacıoğlu'nun babasının da oldukça ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı.

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’Cem Karaca’nın Gözyaşları’nın yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası da ünlü çıktı! Sarı lacivertli formasıyla...

Babası bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Hacıoğlu'dur.