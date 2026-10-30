Müge Anlı'da Sevgi Çelik bilmecesi: Tansiyon aletiyle sırra kadem bastı
Adana'da 20 gündür haber alınamayan 6 çocuk annesi Sevgi Çelik, yanında taşıdığı tansiyon aletiyle birlikte sırra kadem bastı. Günde 100 kez tansiyon ölçme takıntısı olan Çelik'in yakınları Müge Anlı'nın programında gözyaşlarına boğulurken, ailesinden gizlediği gizemli bakıcılık adresi olayın üzerindeki şüpheleri artırdı.
ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez Adana'da yaşanan bir kayıp vakasını gündeme taşıdı.
Yüreğir ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki 6 çocuk annesi Sevgi Çelik, 10 Ekim Cumartesi günü işe gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yanına yalnızca tansiyon aletini aldığı belirtilen Çelik'i bulmak için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
TANSİYON ALETİ, LİMON VE SODAYI YANINDAN AYIRMIYORDU
Yaklaşık 20-22 yıl önce bebeğini kaybetmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı belirtilen Sevgi Çelik'in panik atak ve takıntılı davranışlar sergilediği öğrenildi. Günde en az 100 kez tansiyonunu ölçtüğü ifade edilen Çelik'in, tansiyon aletini, limonu ve sodayı yanından hiç ayırmadığı belirtildi.
Gelin Songül Çelik ile eltisi Aynur Çelik, canlı yayında gözyaşları içinde kayıp kadına seslenerek hayatından endişe ettiklerini söyledi.
"ELİM İLAÇLI" MESAJINDAN SONRA TELEFONU KAPANDI
36 yıllık evli olan Sevgi Çelik'in kaybolduğu gün hasta olan eşini öperek evden ayrıldığı öğrenildi. Akşam saat 18.00'e kadar ailesiyle iletişim kurduğu belirtilen Çelik'in, çocuklarına ve yakınlarına son olarak "Elim ilaçlı" mesajını gönderdiği, ardından telefonunun kapandığı aktarıldı.
AİLESİ KAÇIRILDIĞINDAN ŞÜPHELENİYOR
Kayınvalidesinin tek başına hareket etmekte zorlandığını ve asansöre binmekten dahi korktuğunu anlatan Songül Çelik, onun kendi isteğiyle ortadan kaybolacak biri olmadığını düşündüklerini belirtti.
Çelik, "Kayınvalidem kendi kendine kaybolacak biri değil. Birisi tarafından kandırıldığından veya başına bir iş geldiğinden korkuyoruz" sözleriyle endişesini dile getirdi.
36 YILLIK EŞİNDEN GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇAĞRI
Programa telefonla bağlanan Ahmet Çelik, eşiyle aralarında herhangi bir tartışma ya da geçimsizlik yaşanmadığını söyledi. Sevgi Çelik'in evden ayrılırken kendisine sarıldığını anlatan acılı eş, eşinden haber alamamanın kendisini çaresiz bıraktığını ifade etti.
Ahmet Çelik, "Ölüm mü kolay, ayrılık mı zor? Ne olduğunu bilmeden yaşamak çok kötü" diyerek eşinin bir an önce bulunmasını istedi.