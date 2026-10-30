Yüreğir ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki 6 çocuk annesi Sevgi Çelik, 10 Ekim Cumartesi günü işe gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yanına yalnızca tansiyon aletini aldığı belirtilen Çelik'i bulmak için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez Adana'da yaşanan bir kayıp vakasını gündeme taşıdı.

Yaklaşık 20-22 yıl önce bebeğini kaybetmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı belirtilen Sevgi Çelik'in panik atak ve takıntılı davranışlar sergilediği öğrenildi. Günde en az 100 kez tansiyonunu ölçtüğü ifade edilen Çelik'in, tansiyon aletini, limonu ve sodayı yanından hiç ayırmadığı belirtildi.

36 yıllık evli olan Sevgi Çelik'in kaybolduğu gün hasta olan eşini öperek evden ayrıldığı öğrenildi. Akşam saat 18.00'e kadar ailesiyle iletişim kurduğu belirtilen Çelik'in, çocuklarına ve yakınlarına son olarak "Elim ilaçlı" mesajını gönderdiği, ardından telefonunun kapandığı aktarıldı.

Çelik, "Kayınvalidem kendi kendine kaybolacak biri değil. Birisi tarafından kandırıldığından veya başına bir iş geldiğinden korkuyoruz" sözleriyle endişesini dile getirdi.

Kayınvalidesinin tek başına hareket etmekte zorlandığını ve asansöre binmekten dahi korktuğunu anlatan Songül Çelik, onun kendi isteğiyle ortadan kaybolacak biri olmadığını düşündüklerini belirtti.

36 YILLIK EŞİNDEN GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇAĞRI

Programa telefonla bağlanan Ahmet Çelik, eşiyle aralarında herhangi bir tartışma ya da geçimsizlik yaşanmadığını söyledi. Sevgi Çelik'in evden ayrılırken kendisine sarıldığını anlatan acılı eş, eşinden haber alamamanın kendisini çaresiz bıraktığını ifade etti.

Ahmet Çelik, "Ölüm mü kolay, ayrılık mı zor? Ne olduğunu bilmeden yaşamak çok kötü" diyerek eşinin bir an önce bulunmasını istedi.