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Müge Anlı'da Sevgi Çelik bilmecesi: Tansiyon aletiyle sırra kadem bastı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana'da 20 gündür haber alınamayan 6 çocuk annesi Sevgi Çelik, yanında taşıdığı tansiyon aletiyle birlikte sırra kadem bastı. Günde 100 kez tansiyon ölçme takıntısı olan Çelik'in yakınları Müge Anlı'nın programında gözyaşlarına boğulurken, ailesinden gizlediği gizemli bakıcılık adresi olayın üzerindeki şüpheleri artırdı.

Müge Anlı'da Sevgi Çelik bilmecesi: Tansiyon aletiyle sırra kadem bastı 1

ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez Adana'da yaşanan bir kayıp vakasını gündeme taşıdı.

Yüreğir ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki 6 çocuk annesi Sevgi Çelik, 10 Ekim Cumartesi günü işe gitmek üzere evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yanına yalnızca tansiyon aletini aldığı belirtilen Çelik'i bulmak için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Müge Anlı'da Sevgi Çelik bilmecesi: Tansiyon aletiyle sırra kadem bastı 2

TANSİYON ALETİ, LİMON VE SODAYI YANINDAN AYIRMIYORDU

Yaklaşık 20-22 yıl önce bebeğini kaybetmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı belirtilen Sevgi Çelik'in panik atak ve takıntılı davranışlar sergilediği öğrenildi. Günde en az 100 kez tansiyonunu ölçtüğü ifade edilen Çelik'in, tansiyon aletini, limonu ve sodayı yanından hiç ayırmadığı belirtildi.

Gelin Songül Çelik ile eltisi Aynur Çelik, canlı yayında gözyaşları içinde kayıp kadına seslenerek hayatından endişe ettiklerini söyledi.

EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ: AİLESİ MÜGE ANLI'YA BAŞVURDU
Müge Anlı'da Sevgi Çelik bilmecesi: Tansiyon aletiyle sırra kadem bastı 3

"ELİM İLAÇLI" MESAJINDAN SONRA TELEFONU KAPANDI

36 yıllık evli olan Sevgi Çelik'in kaybolduğu gün hasta olan eşini öperek evden ayrıldığı öğrenildi. Akşam saat 18.00'e kadar ailesiyle iletişim kurduğu belirtilen Çelik'in, çocuklarına ve yakınlarına son olarak "Elim ilaçlı" mesajını gönderdiği, ardından telefonunun kapandığı aktarıldı.

Müge Anlı'da Sevgi Çelik bilmecesi: Tansiyon aletiyle sırra kadem bastı 4

AİLESİ KAÇIRILDIĞINDAN ŞÜPHELENİYOR

Kayınvalidesinin tek başına hareket etmekte zorlandığını ve asansöre binmekten dahi korktuğunu anlatan Songül Çelik, onun kendi isteğiyle ortadan kaybolacak biri olmadığını düşündüklerini belirtti.

Çelik, "Kayınvalidem kendi kendine kaybolacak biri değil. Birisi tarafından kandırıldığından veya başına bir iş geldiğinden korkuyoruz" sözleriyle endişesini dile getirdi.

Müge Anlı'da Sevgi Çelik bilmecesi: Tansiyon aletiyle sırra kadem bastı 5

36 YILLIK EŞİNDEN GÖZYAŞLARI İÇİNDE ÇAĞRI

Programa telefonla bağlanan Ahmet Çelik, eşiyle aralarında herhangi bir tartışma ya da geçimsizlik yaşanmadığını söyledi. Sevgi Çelik'in evden ayrılırken kendisine sarıldığını anlatan acılı eş, eşinden haber alamamanın kendisini çaresiz bıraktığını ifade etti.

Ahmet Çelik, "Ölüm mü kolay, ayrılık mı zor? Ne olduğunu bilmeden yaşamak çok kötü" diyerek eşinin bir an önce bulunmasını istedi.

Müge Anlı'da Sevgi Çelik bilmecesi: Tansiyon aletiyle sırra kadem bastı 6

ÇALIŞTIĞI EVİN ADRESİNİ AİLESİNDEN GİZLEMİŞ

Sevgi Çelik'in Adana'nın Huzurevleri Mahallesi'nde yaşlı bir kadına bakıcılık yaptığı öğrenildi. Ancak baktığı kişinin isteği üzerine çalıştığı evin açık adresini ailesiyle paylaşmadığı ortaya çıktı.

Aile, Çelik'in bu evde kalmaya ikna edilmiş olabileceği ya da sağlık sorunları nedeniyle bir hastaneye kaldırılmış olabileceği ihtimallerini değerlendiriyor.

Müge Anlı'da Sevgi Çelik bilmecesi: Tansiyon aletiyle sırra kadem bastı 7

10 GÜN ÖNCE OĞLUNU EVLENDİRMİŞ

Öte yandan Çelik'in, kaybolmadan yaklaşık 10 gün önce oğlunun düğününü yaptığı da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. Ailesi, düğün sevincinin ardından Çelik'ten haber alamamanın endişesini yaşıyor.

Müge Anlı'da Sevgi Çelik bilmecesi: Tansiyon aletiyle sırra kadem bastı 8

SEVGİ ÇELİK NEREDE?

Müge Anlı, Sevgi Çelik'i gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan kişilere emniyet güçlerine ya da programa ulaşmaları çağrısında bulundu. Ailesi ise 6 çocuk annesi Sevgi Çelik'ten gelecek iyi bir haberi bekliyor.

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