Leyla'nın Oğluna Kavuşma Umudu Bir Kez Daha Yarım Kaldı Kenan, Leyla'yı alıp yeni eve götürürken Hanzade'den boşanacağını ve yeniden başlamak istediğini söyledi. Ancak Leyla, Kenan'ın masumiyetine hâlâ inanmadığını anladı. Kendisine atılan iftirayı yalnızca unutmayı seçmesi ağırına gitti. Berlin'deki tuzağın arkasında Celadet ile Zeki'nin olduğunu bir kez daha anlatsa da Kenan'ı ikna edemedi. Bütün kırgınlığına rağmen oğluna kavuşmak için yoluna devam etti. Eve girdiklerinde Emir'e seslenen Leyla, karşısında Celadet, Devran ve Hanzade'yi buldu. Suçlamalar karşısında Kenan, Leyla'yı savundu ve eve gelmesi için kendisinin ısrar ettiğini söyledi. Ardından Hanzade'ye Leyla'yı unutamadığını ve boşanmak istediğini açıkladı. Tam bu sırada Celadet, Hanzade'nin hamile olduğunu söyledi. Hanzade de yalanı bozmayınca Kenan neye uğradığını şaşırdı. Leyla ise bir kez daha oğluna kavuşamadan evden çıktı. Tam o sırada Ceyhun arabasıyla geldi. Leyla, Kenan'ın itirazına rağmen Ceyhun'la uzaklaştı.

Celadet'in Hamilelik Yalanı Herkesi İçine Çekti Kenan'ın ayrılmasının ardından Celadet, Hanzade'den gözyaşlarını silmesini ve evliliği için mücadele etmesini istedi. Hamile olmadığını doktordan öğrendiğini açıkladı. Zamanı geldiğinde tedaviye de başvuracaklarını söyleyerek şimdilik bu yalana tutunmasını sağladı. Konakta ve Devranların evinde hamilelik haberi sevinçle karşılandı. Celadet, Kenan'ın haberi alınca hatasını anladığını anlatarak yaşananları örttü ve iki aile için kutlama yemeği hazırlattı. Devran, yalanın nereye varacağından endişelense de Celadet artık geri dönemeyeceklerini söyledi.

Celadet, Kenan'ın Şüphelerini Yalan Bir Yeminle Bastırdı Leyla'nın sözlerini aklından çıkaramayan Kenan, annesinin Berlin'deki tuzağın arkasında olabileceğini düşünmeye başladı. Konağa döndüğünde Celadet'i karşısına alıp doğrudan sordu. Celadet ise cevap vermek yerine Kur'an'ını getirtti. Kenan'ın soruyu yeniden sormasını isteyip el basarak Leyla'nın yaşadıklarında hiçbir payı olmadığına yemin etti. Annesinin böyle bir yalan söyleyebileceğini düşünemeyen Kenan ona inandı. Celadet, yalnızca Leyla'nın araştırılmasını istediğini kabul ederek suçlamaları yine Leyla'ya çevirdi. Kenan ise her şeye rağmen onu sevdiğini söyleyip ağladı. Celadet, oğlunu teselli ederken karısını ve doğacak çocuğunu düşünmesini istedi.

Ceyhun, Leyla'ya Evlenme Teklif Etti Ceyhun'un sipariş ettiği tektaşları getiren kuyumcu, Devran'ın yeni bir gerçekle yüzleşmesine neden oldu. Yüzüklerin Leyla için alındığını öğrenen Devran, öfkeyle onları Ceyhun'a fırlattı. Ceyhun ise annesinin itirazlarına rağmen Leyla'yı sevdiğini ve onunla evleneceğini söyledi. O akşam Leyla'yı haraya götüren Ceyhun, ona atlarını tanıttı. Oğlu gibi gördüğü Poyraz'ın annesini doğumda kaybettiğini, özel bakımla büyüyüp güçlense de gözlerindeki hüznün hiç geçmediğini anlattı. Poyraz'ın hikâyesinde Emir'i gören Leyla gözyaşlarını tutamadı. Ceyhun, yalnızca onu değil, oğlunu da düşündüğünü söyledi. Ardından Leyla'yı hazırlattığı masaya oturttu. Ona ilk gördüğü anda âşık olduğunu anlattı. Geçmişte yaptığı para teklifini, masumiyetinden emin olmak için yaptığını savundu. Leyla'ya aşkını, hayatını ve Emir'le birlikte kuracakları bir yuvayı vaat ederek evlenme teklif etti. Leyla'nın cevabı ise duyulmadı.