Güneşin Doğduğu Yer üç kategoride de zirvenin sahibi oldu
ATV'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yedinci bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci oldu. Kenan, Ceyhun'un Leyla'ya evlenme teklif ettiğini öğrenince harekete geçti. Leyla'yı zorla arabasına bindiren Kenan'ın "Seni kaçırıyorum" sözleri bölüme damga vurdu.
Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer, yedinci bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci sıraya yerleşti.
TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!
Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, Fifty5 Blue tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde;
Tüm Kişiler kategorisinde %6,46 izlenme oranı ve %19,79 izlenme payı,
AB Sosyal Statü kategorisinde %3,95 izlenme oranı ve %13,46 izlenme payı,
20+ABC1 kategorisinde ise %5,35 izlenme oranı ve %16,14 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.
KENAN, CEYHUN'UN TEKLİFİNİ ÖĞRENDİ; LEYLA'YI KAÇIRDI!
ATV'nin yayınladığı, yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı ve 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği Güneşin Doğduğu Yer, dün akşam yedinci bölümüyle ekrana geldi.
7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kenan'ın Teklifine Leyla'dan Beklediği Cevap Geldi
Kenan, Leyla'ya Emir'le birlikte yeniden bir aile olmayı teklif etti. Leyla hemen cevap vermese de oğluna kavuşma ihtimaliyle derinden etkilendi. Bu sırada annesi Devran'la doktora giden Hanzade, doğal yolla hamile kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu öğrendi. Tüp bebek tedavisiyle anne olabileceği söylense de duydukları karşısında yıkıldı. Muayenehanede unuttuğu kimlik için konağı arayan Doktor Esra, durumu Celadet'e de anlattı. Aldığı haberle sarsılan Celadet, Emir'in aile için önemini bir kez daha düşündü.
Öfkesini Leyla'dan çıkarmak isteyen Hanzade, Teneke Mahallesi'ne giderek ondan Adana'yı terk etmesini istedi. Leyla, oğlunu almadan gitmeyeceğini söyleyince tartışma kavgaya dönüştü. Hanzade, mahalleliye Leyla hakkında suçlamalar yöneltirken Leyla fabrikaya giderek Kenan'ın teklifini kabul etti.
Kenan ile Ceyhun Arasında İpler Koptu
Kenan, Leyla'dan uzak durmasını istedi ancak Ceyhun'un vazgeçmeyeceğini söylemesiyle aralarındaki gerilim iyice büyüdü. Tartışma sırasında ikisi de silahlarını çekip havaya ateş açtı. Kenan, ortaklıklarının yanı sıra dostluklarının ve kardeşliklerinin de bittiğini söyleyerek uzaklaştı.
Kenan'ın Leyla'ya Tuttuğu Ev, İki Aileyi Karşı Karşıya Getirdi
Medet, çarşıda Kenan'ın Leyla'ya ev tuttuğunu öğrendi. Haberi Celadet'e ulaştırınca Zeki, evin yerini araştırmakla görevlendirildi. Konuşmayı duyan Nazlı da Devran'a haber verdi. Hanzade'yi yanına alan Devran, hesap sormak için konağa geldi. Tartışma sırasında Celadet'in Hanzade'nin telefon konuşmalarını dinlediği de ortaya çıktı. Zeki'nin ev haberini doğrulamasıyla tansiyon daha da arttı.