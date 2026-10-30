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Güneşin Doğduğu Yer üç kategoride de zirvenin sahibi oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, yedinci bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci oldu. Kenan, Ceyhun'un Leyla'ya evlenme teklif ettiğini öğrenince harekete geçti. Leyla'yı zorla arabasına bindiren Kenan'ın "Seni kaçırıyorum" sözleri bölüme damga vurdu.

Güneşin Doğduğu Yer üç kategoride de zirvenin sahibi oldu 1

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer, yedinci bölümüyle tüm reyting kategorilerinde birinci sıraya yerleşti.

Güneşin Doğduğu Yer üç kategoride de zirvenin sahibi oldu 2

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, Fifty5 Blue tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde;

Tüm Kişiler kategorisinde %6,46 izlenme oranı ve %19,79 izlenme payı,

AB Sosyal Statü kategorisinde %3,95 izlenme oranı ve %13,46 izlenme payı,

20+ABC1 kategorisinde ise %5,35 izlenme oranı ve %16,14 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.

Güneşin Doğduğu Yer üç kategoride de zirvenin sahibi oldu 3

KENAN, CEYHUN'UN TEKLİFİNİ ÖĞRENDİ; LEYLA'YI KAÇIRDI!

ATV'nin yayınladığı, yapımını TİMSB Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Yıldız Tunç'un kaleme aldığı ve 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın yönettiği Güneşin Doğduğu Yer, dün akşam yedinci bölümüyle ekrana geldi.

7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kenan'ın Teklifine Leyla'dan Beklediği Cevap Geldi

Kenan, Leyla'ya Emir'le birlikte yeniden bir aile olmayı teklif etti. Leyla hemen cevap vermese de oğluna kavuşma ihtimaliyle derinden etkilendi. Bu sırada annesi Devran'la doktora giden Hanzade, doğal yolla hamile kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu öğrendi. Tüp bebek tedavisiyle anne olabileceği söylense de duydukları karşısında yıkıldı. Muayenehanede unuttuğu kimlik için konağı arayan Doktor Esra, durumu Celadet'e de anlattı. Aldığı haberle sarsılan Celadet, Emir'in aile için önemini bir kez daha düşündü.

Öfkesini Leyla'dan çıkarmak isteyen Hanzade, Teneke Mahallesi'ne giderek ondan Adana'yı terk etmesini istedi. Leyla, oğlunu almadan gitmeyeceğini söyleyince tartışma kavgaya dönüştü. Hanzade, mahalleliye Leyla hakkında suçlamalar yöneltirken Leyla fabrikaya giderek Kenan'ın teklifini kabul etti.

Güneşin Doğduğu Yer üç kategoride de zirvenin sahibi oldu 4

Kenan ile Ceyhun Arasında İpler Koptu

Kenan, Leyla'dan uzak durmasını istedi ancak Ceyhun'un vazgeçmeyeceğini söylemesiyle aralarındaki gerilim iyice büyüdü. Tartışma sırasında ikisi de silahlarını çekip havaya ateş açtı. Kenan, ortaklıklarının yanı sıra dostluklarının ve kardeşliklerinin de bittiğini söyleyerek uzaklaştı.

Güneşin Doğduğu Yer üç kategoride de zirvenin sahibi oldu 5

Kenan'ın Leyla'ya Tuttuğu Ev, İki Aileyi Karşı Karşıya Getirdi

Medet, çarşıda Kenan'ın Leyla'ya ev tuttuğunu öğrendi. Haberi Celadet'e ulaştırınca Zeki, evin yerini araştırmakla görevlendirildi. Konuşmayı duyan Nazlı da Devran'a haber verdi. Hanzade'yi yanına alan Devran, hesap sormak için konağa geldi. Tartışma sırasında Celadet'in Hanzade'nin telefon konuşmalarını dinlediği de ortaya çıktı. Zeki'nin ev haberini doğrulamasıyla tansiyon daha da arttı.

Güneşin Doğduğu Yer üç kategoride de zirvenin sahibi oldu 6

Leyla'nın Oğluna Kavuşma Umudu Bir Kez Daha Yarım Kaldı

Kenan, Leyla'yı alıp yeni eve götürürken Hanzade'den boşanacağını ve yeniden başlamak istediğini söyledi. Ancak Leyla, Kenan'ın masumiyetine hâlâ inanmadığını anladı. Kendisine atılan iftirayı yalnızca unutmayı seçmesi ağırına gitti. Berlin'deki tuzağın arkasında Celadet ile Zeki'nin olduğunu bir kez daha anlatsa da Kenan'ı ikna edemedi. Bütün kırgınlığına rağmen oğluna kavuşmak için yoluna devam etti.

Eve girdiklerinde Emir'e seslenen Leyla, karşısında Celadet, Devran ve Hanzade'yi buldu. Suçlamalar karşısında Kenan, Leyla'yı savundu ve eve gelmesi için kendisinin ısrar ettiğini söyledi. Ardından Hanzade'ye Leyla'yı unutamadığını ve boşanmak istediğini açıkladı. Tam bu sırada Celadet, Hanzade'nin hamile olduğunu söyledi. Hanzade de yalanı bozmayınca Kenan neye uğradığını şaşırdı. Leyla ise bir kez daha oğluna kavuşamadan evden çıktı. Tam o sırada Ceyhun arabasıyla geldi. Leyla, Kenan'ın itirazına rağmen Ceyhun'la uzaklaştı.

Güneşin Doğduğu Yer üç kategoride de zirvenin sahibi oldu 7

Celadet'in Hamilelik Yalanı Herkesi İçine Çekti

Kenan'ın ayrılmasının ardından Celadet, Hanzade'den gözyaşlarını silmesini ve evliliği için mücadele etmesini istedi. Hamile olmadığını doktordan öğrendiğini açıkladı. Zamanı geldiğinde tedaviye de başvuracaklarını söyleyerek şimdilik bu yalana tutunmasını sağladı. Konakta ve Devranların evinde hamilelik haberi sevinçle karşılandı. Celadet, Kenan'ın haberi alınca hatasını anladığını anlatarak yaşananları örttü ve iki aile için kutlama yemeği hazırlattı. Devran, yalanın nereye varacağından endişelense de Celadet artık geri dönemeyeceklerini söyledi.

Güneşin Doğduğu Yer üç kategoride de zirvenin sahibi oldu 8

Celadet, Kenan'ın Şüphelerini Yalan Bir Yeminle Bastırdı

Leyla'nın sözlerini aklından çıkaramayan Kenan, annesinin Berlin'deki tuzağın arkasında olabileceğini düşünmeye başladı. Konağa döndüğünde Celadet'i karşısına alıp doğrudan sordu. Celadet ise cevap vermek yerine Kur'an'ını getirtti. Kenan'ın soruyu yeniden sormasını isteyip el basarak Leyla'nın yaşadıklarında hiçbir payı olmadığına yemin etti. Annesinin böyle bir yalan söyleyebileceğini düşünemeyen Kenan ona inandı. Celadet, yalnızca Leyla'nın araştırılmasını istediğini kabul ederek suçlamaları yine Leyla'ya çevirdi. Kenan ise her şeye rağmen onu sevdiğini söyleyip ağladı. Celadet, oğlunu teselli ederken karısını ve doğacak çocuğunu düşünmesini istedi.

Güneşin Doğduğu Yer üç kategoride de zirvenin sahibi oldu 9

Ceyhun, Leyla'ya Evlenme Teklif Etti

Ceyhun'un sipariş ettiği tektaşları getiren kuyumcu, Devran'ın yeni bir gerçekle yüzleşmesine neden oldu. Yüzüklerin Leyla için alındığını öğrenen Devran, öfkeyle onları Ceyhun'a fırlattı. Ceyhun ise annesinin itirazlarına rağmen Leyla'yı sevdiğini ve onunla evleneceğini söyledi.

O akşam Leyla'yı haraya götüren Ceyhun, ona atlarını tanıttı. Oğlu gibi gördüğü Poyraz'ın annesini doğumda kaybettiğini, özel bakımla büyüyüp güçlense de gözlerindeki hüznün hiç geçmediğini anlattı. Poyraz'ın hikâyesinde Emir'i gören Leyla gözyaşlarını tutamadı. Ceyhun, yalnızca onu değil, oğlunu da düşündüğünü söyledi. Ardından Leyla'yı hazırlattığı masaya oturttu. Ona ilk gördüğü anda âşık olduğunu anlattı. Geçmişte yaptığı para teklifini, masumiyetinden emin olmak için yaptığını savundu. Leyla'ya aşkını, hayatını ve Emir'le birlikte kuracakları bir yuvayı vaat ederek evlenme teklif etti. Leyla'nın cevabı ise duyulmadı.

Güneşin Doğduğu Yer üç kategoride de zirvenin sahibi oldu 10

Suzi'nin Elindeki Kayıt, Celadet'i Köşeye Sıkıştırdı

Celadet, Kenan'ın şüphelerinin yeniden güçlenmesinden korkarak Zeki'yi Almanya'ya göndermeye karar verdi. Suzi'yi de yanında götürmesini söyledi. Daha sonra Celadet, 20 bin mark getirerek Suzi'den gitmesini istedi. Suzi, anlaştıkları miktarın 100 bin mark olduğunu hatırlattı. Celadet artık ona ihtiyaçları kalmadığını söyleyince Suzi teybi açtı. Kaydı duyan Celadet donakaldı. Suzi, elindeki kozla bu kez kontrolü ele geçirdi.

Kenan, Leyla'yı Kaçırdı

Günora'ya gelen Ceyhun, Kenan'ın emriyle kapıda durduruldu. Güvenliği aşarak içeri girdiğinde Kenan, ortaklığın sona erdiğini söyledi. Ceyhun ise Leyla'ya evlenme teklif ettiğini açıklayıp onu kendisinin kazandığını iddia etti. Duydukları karşısında buz kesen Kenan, kısa süre sonra fabrikadan ayrılarak mahallede Leyla'nın karşısına çıktı. Leyla'nın itirazlarına rağmen onu zorla arabaya bindirip kapıları kilitledi. Leyla nereye gittiklerini sorarken Kenan, onu kaçırdığını söyledi.

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni bölümüyle perşembe akşamı ATV'de.

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