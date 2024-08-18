Alain Delon öldü mü, neden öldü? Fransız aktör Alain Delon kimdir, kaç yaşında? Alain Delon’un hayatı ve kariyeri...

Miras Kavgası ve Aile İçindeki Çatışmalar

Delon'un ölümünden sonra, üç çocuğu arasında miras konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Oğulları Anthony ve Alain-Fabien, kız kardeşleri Anouchka'yı babalarını manipüle etmekle ve sağlık durumunu saklamakla suçluyor. Anouchka ise kardeşlerinin babalarının hayatını tehlikeye attığını ve İsviçre'ye taşınmalarını engellediklerini öne sürüyor. Aile içindeki bu çekişme, hakaretler, suçlamalar ve basına yansıyan gizli kayıtlarla sürüyor.