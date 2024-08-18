18 Ağustos 2024, Pazar
Alain Delon öldü mü, neden öldü? Fransız aktör Alain Delon kimdir, kaç yaşında? Alain Delon'un hayatı ve kariyeri...
Fransız sinemasının efsanevi ismi Alain Delon, 88 yaşında hayata veda etti. Ünlü aktörün ölüm haberini, çocukları kamuoyuna duyurdu. Delon, sinema dünyasında iz bırakan performanslarıyla tanınmış ve birçok önemli projeye imza atmıştı. Ölümü, hem sinema dünyasında hem de hayranları arasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Peki Alain Delon neden öldü, hasta mıydı?
Giriş Tarihi: 18.08.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 10:29