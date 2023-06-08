53 kilo verme garantili Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! Meğer Işın Karaca'da...

Kobra Murat 53 kiloyu silip attı. Işın Karaca'nın da zayıflamak için kullandığı bu yöntem sanatçıyı adeta gençleştirdi. Herkes tarafından sevilen ve tanınan sanatçı Kobra Murat, obezitenin eşiğinden bu formülle döndü. Kilo vermek isteyenlere örnek olan sanatçının, kilo verme yöntemi ise merak ediliyor. Tek bir formülle incelmenin sırrı ortaya çıktı. İşte Işın Karaca ve Kobra Murat'ın kilo verme yöntemi...