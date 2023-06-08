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Haberler Galeri 53 kilo verme garantili Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! Meğer Işın Karaca'da...

53 kilo verme garantili Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! Meğer Işın Karaca'da...

Kobra Murat 53 kiloyu silip attı. Işın Karaca'nın da zayıflamak için kullandığı bu yöntem sanatçıyı adeta gençleştirdi. Herkes tarafından sevilen ve tanınan sanatçı Kobra Murat, obezitenin eşiğinden bu formülle döndü. Kilo vermek isteyenlere örnek olan sanatçının, kilo verme yöntemi ise merak ediliyor. Tek bir formülle incelmenin sırrı ortaya çıktı. İşte Işın Karaca ve Kobra Murat'ın kilo verme yöntemi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 08:20
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53 kilo verme garantili Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! Meğer Işın Karaca’da...

Kobra Murat kaç kilo verdiği özellikle sevenleri tarafından sıklıkla merak ediliyor. Kilo problemi yaşayıp türlü diyet yöntemleri denediği halde sonuç alamayanlar özellikle ünlülerin zayıflama hikayelerini merak ediyorlar. 51 yaşında 53 kiloyu hayatından silip atan Kobra Murat'ın diyet yöntemi isearaştmırılıyor. İşte 18 yaşındaki oğluyla aynı bedene kavuşan Kobra Murat'ın kilo verme formülü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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53 kilo verme garantili Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! Meğer Işın Karaca’da...

Kobra Murat takma adıyla bilinen Murat Divandiler aslında İstanbul Balat'ta yaşayan bir terziydi.

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53 kilo verme garantili Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! Meğer Işın Karaca’da...

Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi. Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlendi. Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı tanınmaya başladı.

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53 kilo verme garantili Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! Meğer Işın Karaca’da...

Roman Show adlı bir albümü bulunan Kobra Murat'ın şimdilerde yüzbinlerce seveni bulunuyor. Kilolu haliyle tanınan ünlü şarkıcının bir anda 58 kilo vermesi ise görenleri şoke etti.

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53 kilo verme garantili Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! Meğer Işın Karaca’da...

KOBRA MURAT NASIL ZAYIFLADI?

Kobra Murat adıyla tanınan Murat Divandiler, mide küçültme ameliyatı ile zayıfladı. 55 kilo verdiğini söyleyen şarkıcı şöyle konuştu: