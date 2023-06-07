07 Haziran 2023, Çarşamba
Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan şoke etti! Telefonu dahi tanımıyor
Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Ceylan, 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıllar içinde bambaşka biri haline gelen şarkıcı, yaşadığı değişimden mutlu olduğunu belirtti. Bir kez daha saçlarının rengini değiştiren Ceylan Yılmaz Morgül'e benzetilirken "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor" itirafı gündeme oturdu.
Giriş Tarihi: 07.06.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 16:21
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