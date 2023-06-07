Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan şoke etti! Telefonu dahi tanımıyor

Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Ceylan, 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıllar içinde bambaşka biri haline gelen şarkıcı, yaşadığı değişimden mutlu olduğunu belirtti. Bir kez daha saçlarının rengini değiştiren Ceylan Yılmaz Morgül'e benzetilirken "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor" itirafı gündeme oturdu.