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Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan şoke etti! Telefonu dahi tanımıyor

Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Ceylan, 2. Sayfa programına konuk oldu. Yıllar içinde bambaşka biri haline gelen şarkıcı, yaşadığı değişimden mutlu olduğunu belirtti. Bir kez daha saçlarının rengini değiştiren Ceylan Yılmaz Morgül'e benzetilirken "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor" itirafı gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 07.06.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 16:21
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Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan şoke etti! Telefonu dahi tanımıyor

Daha önce Selena Gomez, Gülşen, Elçin Sangu ve Kris Jenner'a benzetilen Ceylan, son olarak yeni imajıyla Katy Perry'ebenzetilmişti.

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Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan şoke etti! Telefonu dahi tanımıyor

Ceylan, bu sefer de sarı saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan şarkıcı, estetikler sonrası yaşadığı değişiminden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

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Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan şoke etti! Telefonu dahi tanımıyor

YILMAZ MORGÜL'E BENZETİLDİ

Canlı yayındaki imajıyla adından söz ettiren Ceylan'ı renkli gözlükleriyle gören sosyal medya kullanıcıları Yılmaz Morgül'e benzetti. Kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlanan Ceylan için "Bu imaj hiç olmamış" ve "Yılmaz Morgül'e benzemiş" yorumları yapıldı.

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Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan şoke etti! Telefonu dahi tanımıyor

"TELEFONUM DAHİ TANIMIYOR"

Değişimiyle ilgili konuşan Ceylan, "Yüzümü o kadar değiştirdim ki telefonum dahi tanımıyor. 40 senedir bu sektördeyim. Ben şarkı çıkardığımda haber olmuyorum ama imaj değiştirdiğimde haber oluyorum. Takdir edilmeyi beklemiyorum zaten" dedi.

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Estetiğin dozunu kaçıran Ceylan şoke etti! Telefonu dahi tanımıyor

"BUNU KENDİNE DAHA FAZLA YAPMA!"

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan türkücü yıllar içinde adeta tanınmaz hale geldi. Şimdilerde gençlik halinden bile genç görünen türkücü, fazla kaçan dolguları nedeniyle hayranları tarafından eleştirildi.