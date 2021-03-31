Ece Hakim'den aylar sonra ortaya çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i meğer…

"Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim."