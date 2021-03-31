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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Ece Hakim'den aylar sonra ortaya çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i meğer… Ece Hakim'den aylar sonra ortaya çıktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i meğer…
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanmış ve diziden ayrılmıştı. Son paylaşımını Ağustos 2020'de yapan Hakim, uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu. Sosyal medyaya geri dönen Hakim, verdiği aranın nedenini açıkladı.
Giriş Tarihi: 31.03.2021 12:46
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanmıştı. Şimdilerde ABD'de eğitime devam eden Hakim, bir süredir sosyal medyadan uzak duruyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son paylaşımını Ağustos 2020'de yapan Hakim uzun bir süre sonra sessizliğini bozdu ve verdiği aranın nedenini de açıkladı.
Bitirme tezini hazırlayan Hakim, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Merhaba! Uzun süredir Instagram'da aktif değildim çünkü Harvard'da bitirme tezim üzerine çalışıyordum. Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir."
"Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim."
Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıldır ailesinin yanına gelemeyen 'EDHO'nun 'Zeynep'i Ece Hakim, İstanbul'a dönmenin mutluluğunu sosyal medyadan dile getirmişti.