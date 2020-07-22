5. sezon çıkacak mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni sezon fragmanı geldi mi?

Netflix platformunda izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine sahip olan La Casa De Pape dizisinin 5. sezonu heyecanla bekleniyor. 3 Nisan'da dördüncü sezonu yayınlanan dizinin bu sezonunu tamamlayanlar 5. sezon tarihini araştırmaya başladılar. Ekip en zorlu zamanlarından birini yaşıyor. Ekibin yeni macerasında neler olacağı şimdiden merak konusu. Peki, La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten La Casa De Papel yeni sezon fragmanı geldi mi?

Giriş Tarihi: 22.07.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 13:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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