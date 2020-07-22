22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 5. sezon çıkacak mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni sezon fragmanı geldi mi?

5. sezon çıkacak mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni sezon fragmanı geldi mi?

Netflix platformunda izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine sahip olan La Casa De Pape dizisinin 5. sezonu heyecanla bekleniyor. 3 Nisan'da dördüncü sezonu yayınlanan dizinin bu sezonunu tamamlayanlar 5. sezon tarihini araştırmaya başladılar. Ekip en zorlu zamanlarından birini yaşıyor. Ekibin yeni macerasında neler olacağı şimdiden merak konusu. Peki, La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten La Casa De Papel yeni sezon fragmanı geldi mi?

Giriş Tarihi: 22.07.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 13:23
  • 1
  • 10
5. sezon çıkacak mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni sezon fragmanı geldi mi?

Dünya çapında oldukça beğenilen dizi La Casa De Papel'in dördüncü sezonu 2020 Nisan ayında ekranlara gelmişti. Netflix'in sevilen dizisin La Casa De Papel'in4. sezonunda da heyecan doruktaydı. Rio ile Tokyo askeri bir tankı havaya uçurmuştu. Ekip en zorlu zamanlarından birini yaşadı. Şimdi ise ekibin yeni sezon maceraları merak ediliyor. Son sezonu tamamlayan seyirciler, beşinci sezonun başlayacağı tarihe odaklandı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon çıkacak mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Fragman yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
5. sezon çıkacak mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni sezon fragmanı geldi mi?

LA CASA DE PAPEL 5. KISIM NE ZAMAN ÇIKACAK?

La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 2020 Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. 8 bölümlük dördüncü sezonun ardından 5. sezon için bekleyiş başladı. Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.

  • 3
  • 10
5. sezon çıkacak mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni sezon fragmanı geldi mi?

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

4. sezon 1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

  • 4
  • 10
5. sezon çıkacak mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni sezon fragmanı geldi mi?

4. sezon 2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

  • 5
  • 10
5. sezon çıkacak mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten yeni sezon fragmanı geldi mi?

4. sezon 3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.