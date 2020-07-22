Pınar Gültekin’in ölümünün ardından Murat Övüç’ün sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü!

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ölümü tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gültekin'in ölümünün ardından sosyal medyada pek çok mesaj paylaşılırken Murat Övüç'ün söylediği sözler herkesi çıldırttı. Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin için Murat Övüç, "Ama kadınlar da kendilerini bir adım geri çekecek, ağızlarını tutacak" ifadelerini kullanınca sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...