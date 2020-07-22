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Haberler Galeri Pınar Gültekin’in ölümünün ardından Murat Övüç’ün sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü!

Pınar Gültekin’in ölümünün ardından Murat Övüç’ün sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü!

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ölümü tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gültekin'in ölümünün ardından sosyal medyada pek çok mesaj paylaşılırken Murat Övüç'ün söylediği sözler herkesi çıldırttı. Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin için Murat Övüç, "Ama kadınlar da kendilerini bir adım geri çekecek, ağızlarını tutacak" ifadelerini kullanınca sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 13:23
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Pınar Gültekin’in ölümünün ardından Murat Övüç’ün sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü!

Pınar Gültekin cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine otururken Murat Övüç'ün söylediği sözlere tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaptığı yorumlar ile herkesi çileden çıkaran Murat Övüç, kendisine yöneltilen mikrofana "Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar." demesi sosyal medyada gündem oldu.

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Pınar Gültekin’in ölümünün ardından Murat Övüç’ün sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü!

MURAT ÖVÜÇ PROTESTE EDİLMEYE BAŞLANDI!

27 yaşındaki Pınar Gültekinvahşice katledildi. Bu yürek yakan haberin ardından sosyal medya ayağa kalktı, devlet büyüklerinden yardım istendi. Herkes üzüntüsünü bir şekilde dile getirdi.

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Pınar Gültekin’in ölümünün ardından Murat Övüç’ün sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü!

Üzüntüsünü paylaşanların dışında, çirkin ve kadına şiddeti meşrulaştıracak tarzda yorum yapanlar da vardı. Bunlardan biri de sosyal medya fenomeni Murat Övüç'tü.

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Pınar Gültekin’in ölümünün ardından Murat Övüç’ün sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü!

Murat Övüç, kendisine yöneltilen mikrofona yaptığı açıklama ile herkesi çileden çıkardı. İşte o açıklama:

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Pınar Gültekin’in ölümünün ardından Murat Övüç’ün sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü!

Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…