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Zehra Güneş’in kardeşleri sosyal medyayı salladı! Güzellikleri hayran bıraktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, sosyal medyada da sıkı takibe alındı. Son olarak kardeşleriyle karesini yayınlayan Güneş'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Kendisi gibi voleybolcu olan kardeşlerini görenler benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zehra Güneş'in kardeşleri...

Giriş Tarihi: 21.11.2023 12:22
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Zehra Güneş’in kardeşleri sosyal medyayı salladı! Güzellikleri hayran bıraktı

A Milli Kadın Voleybol takımı ve Vakıfbank'taki performansıyla sahaların yıldızı haline gelen Zehra Güneş, sosyal medyanın da gözdesi oldu.

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Zehra Güneş’in kardeşleri sosyal medyayı salladı! Güzellikleri hayran bıraktı

Paylaştığı fotoğraflarla beğeni yağmuruna tutulan Güneş, bu kez kardeşleriyle karesini yayınladı.

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Zehra Güneş’in kardeşleri sosyal medyayı salladı! Güzellikleri hayran bıraktı

Paylaşımına "Kan bağı sevgiyle birleşti" notunu düşerken takipçilerinden "Gerçekten hepsi kardeş mi?", "Çok güzeller", "Erkek olan abisi mi?" yorumları geldi.

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Zehra Güneş’in kardeşleri sosyal medyayı salladı! Güzellikleri hayran bıraktı

Kendisi gibi voleybolcu olan kardeşlerini görenler benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Zehra Güneş’in kardeşleri sosyal medyayı salladı! Güzellikleri hayran bıraktı

İŞTE ZEHRA GÜNEŞ'İN KARDEŞLERİ...