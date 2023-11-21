Zehra Güneş’in kardeşleri sosyal medyayı salladı! Güzellikleri hayran bıraktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, sosyal medyada da sıkı takibe alındı. Son olarak kardeşleriyle karesini yayınlayan Güneş'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Kendisi gibi voleybolcu olan kardeşlerini görenler benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Zehra Güneş'in kardeşleri...