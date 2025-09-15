5 milyar liralık boşanma! Ali Sabancı - Vuslat Doğan Sabancı ayrılıyor

2023'te Yunanistan açıklarında botla kaza geçiren ve uzun süre hastanede tedavi gören Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin evliliği üzerinde o günden sonra kara bulutlar gezmeye başlamıştı. Boşanma kararı alan ikilinin tazminat konusunda anlaşamadığı ortaya çıktı. Vuslat Doğan Sabancı'nın boşanmak için 5 milyar TL talep ettiği öğrenildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Bülent Cankurt, ikilinin boşanma süreciyle ilgili detayları yazdı.