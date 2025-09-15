15 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri 5 milyar liralık boşanma! Ali Sabancı - Vuslat Doğan Sabancı ayrılıyor

5 milyar liralık boşanma! Ali Sabancı - Vuslat Doğan Sabancı ayrılıyor

2023'te Yunanistan açıklarında botla kaza geçiren ve uzun süre hastanede tedavi gören Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin evliliği üzerinde o günden sonra kara bulutlar gezmeye başlamıştı. Boşanma kararı alan ikilinin tazminat konusunda anlaşamadığı ortaya çıktı. Vuslat Doğan Sabancı'nın boşanmak için 5 milyar TL talep ettiği öğrenildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Bülent Cankurt, ikilinin boşanma süreciyle ilgili detayları yazdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.09.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 07:49
5 milyar liralık boşanma! Ali Sabancı - Vuslat Doğan Sabancı ayrılıyor

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın 29 yıllık evliliği bitiyor. 2023'te yaşanan bot kazası sonrası evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan çift boşanma kararı alırken, boşanmanın resmileşmesinin önündeki en büyük engelin tazminat konusu olduğu ortaya çıktı.

5 milyar liralık boşanma! Ali Sabancı - Vuslat Doğan Sabancı ayrılıyor

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre Vuslat Doğan Sabancı'nın 2023'te geçirdikleri bot kazasından eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tuttuğu ve bu nedenden dolayı da astronomik bir tazminat talep ettiği öğrenildi.

Not: Fotoğraf Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği bot kazası

5 milyar liralık boşanma! Ali Sabancı - Vuslat Doğan Sabancı ayrılıyor

5 MİLYAR TL TALEBİ
Sosyetede herkes rakamı öğrenmek için birbirini ararken, Vuslat Doğan Sabancı'nın istediği tutar da ortaya çıktı.

5 milyar liralık boşanma! Ali Sabancı - Vuslat Doğan Sabancı ayrılıyor

Aileye yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre Vuslat Doğan Sabancı, boşanmak için Ali Sabancı'dan 5 milyar TL talep etti. Bugünkü kurla 120 milyon dolar civarında yapan tutarın Ali Sabancı'nın kişisel servetinin 8'de 1'i olduğu belirtildi.

5 milyar liralık boşanma! Ali Sabancı - Vuslat Doğan Sabancı ayrılıyor

Resmi olarak boşanmanın önündeki en büyük engelin istenen 5 milyar liralık tazminat tutarı olduğu iddia edilirken, çiftin anlaşması durumunda boşanma kararı resmileşecek.