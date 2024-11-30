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Yarışmacının hikayesi yürekleri burktu! Osmanlı sorusu Milyoner'e damga vurdu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan 25 yaşındaki Mücahit Kandemir isimli engelli yarışmacının hikayesi yürek burktu. Kandemir 10. soruda karşısına 300.000 bin TL değerindeki Osmanlı sorusunda elendi. İşte İşte gece damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 30.11.2024 02:01 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 02:09
Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

ATV'nin beğeniyle izlenilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster? her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı.

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

Programa Mücahit Kandemir isimli 25 yaşındaki engelli yarışmacının hayat hikayesi, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu.

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

Mücahit Kandemir isimli yarışmacının karşısında 300.000 TL değerindeki "Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçere ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir?"sorusu çıktı.

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

Soru:Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçere ocaklarının bölük veya tabur kumandanlarına verilen ünvan nedir?

A: Pilavcı
B: Çorbacı
C: Hoşafçı
D: Helvacı

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

Soru karşısında kafası karışan C: Hoşafçı cevabını verdi.

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

Yarışmacı "C: Hoşafçı" cevabını verdi ancak cevap "B: Çorbacı" olacaktı..

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

YARIŞMAYA "50. 000 TL" İLE VEDA ETTİ

Yarışmacı, verdiği yanlış cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'de "50.00 TL" ile ayrıldı.

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...