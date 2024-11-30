Milyoner’de engelli yarışmacının yürek burkan hikayesi!

30 Kasım 2024, Cumartesi
Yarışmacının hikayesi yürekleri burktu! Osmanlı sorusu Milyoner'e damga vurdu
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Programa katılan 25 yaşındaki Mücahit Kandemir isimli engelli yarışmacının hikayesi yürek burktu. Kandemir 10. soruda karşısına 300.000 bin TL değerindeki Osmanlı sorusunda elendi. İşte İşte gece damga vuran o anlar...
Giriş Tarihi: 30.11.2024 02:01 Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 02:09