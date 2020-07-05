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Altın Kelebek'te ATV'ye ödül yağmuru! Altın Kelebek Ödülleri'ne ATV'nin yıldızları damga vurdu
ATV'nin yıldız isimleri 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde birçok ödüle layık görüldü. Müge Anlı'dan Cem Öğretir'e, Ebru Şahin'den Kerem Alışık'a kadar birbirinden başarılı isimler Altın Kelebek'te ödüle layık görüldü. İşte Müge Anlı'nın 2 ödülle damga vurduğu 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ATV'nin gözde isimlerinin aldığı ödüller.
Giriş Tarihi: 05.07.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 23:38
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