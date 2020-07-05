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Altın Kelebek'te ATV'ye ödül yağmuru! Altın Kelebek Ödülleri'ne ATV'nin yıldızları damga vurdu

ATV'nin yıldız isimleri 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde birçok ödüle layık görüldü. Müge Anlı'dan Cem Öğretir'e, Ebru Şahin'den Kerem Alışık'a kadar birbirinden başarılı isimler Altın Kelebek'te ödüle layık görüldü. İşte Müge Anlı'nın 2 ödülle damga vurduğu 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ATV'nin gözde isimlerinin aldığı ödüller.

Giriş Tarihi: 05.07.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 23:38
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Altın Kelebek'te ATV'ye ödül yağmuru! Altın Kelebek Ödülleri'ne ATV'nin yıldızları damga vurdu

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne ATV'nin yıldızları damga vurdu. Müge Anlı, Altın Kelebek'ten 2 ödülle dönerken, ATV'nin birçok ismi kendi alanlarında ödüle layık görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın Kelebek'te ATV'ye ödül yağmuru! Altın Kelebek Ödülleri'ne ATV'nin yıldızları damga vurdu

EN İYİ KADIN OYUNCU
EBRU ŞAHİN / HERCAİ

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Altın Kelebek'te ATV'ye ödül yağmuru! Altın Kelebek Ödülleri'ne ATV'nin yıldızları damga vurdu

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU
EBRAR DEMİRBİLEK / HERCAİ

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Altın Kelebek'te ATV'ye ödül yağmuru! Altın Kelebek Ödülleri'ne ATV'nin yıldızları damga vurdu

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI
MÜGE ANLI

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Altın Kelebek'te ATV'ye ödül yağmuru! Altın Kelebek Ödülleri'ne ATV'nin yıldızları damga vurdu

EN İYİ KADIN SUNUCU
MÜGE ANLI