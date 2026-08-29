46 kiloya düşen Hande Demir'den dikkat çeken ayna pozu
Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen Hande Demir, zayıflama iğnesi kullandığı iddialarını yalanlamıştı. 46 kiloya kadar düştüğünü açıklayan Demir, annesinin endişesi üzerine 4 kilo aldığını ve şu an 50 kilo olduğunu belirtmişti. Ünlü ismin sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ise kısa sürede dikkat çekti.
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Hande Demir, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekmişti. Üç çocuk annesi Demir'in değişimi sosyal medyada gündem olurken, zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki iddialar da ortaya atılmıştı.
"ZAYIFLAMA İĞNESİ" İDDİALARINI YALANLADI
Demir ise söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. 2024 yılında 58 kilo olduğunu belirten ünlü isim, spor temposunu artırmasının ardından herhangi bir diyet uygulamadan 46 kiloya kadar düştüğünü açıklamıştı.
"İğne falan olmadım. Zayıflamaya ne ihtiyacım vardı ne de niyetim" diyen Demir, sağlık durumunun ve enerjisinin iyi olduğunu da ifade etmişti.
ANNESİ ENDİŞELENİNCE 4 KİLO ALDI
Annesi Revan Sadıkoğlu'nun zayıflığı konusunda endişelendiğini anlatan Hande Demir, annesinin ısrarı üzerine beslenme düzenini değiştirdiğini söylemişti. Bu süreçte bol bol hamur işi tüketmeye başladığını belirten Demir, 4 kilo alarak 50 kiloya ulaştığını açıklamıştı.
AYNA POZU GÜNDEM OLDU
Hande Demir, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı ayna paylaşımıyla güncel görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin son hali kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.