46 kiloya düşen Hande Demir'den dikkat çeken ayna pozu

Demir ise söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. 2024 yılında 58 kilo olduğunu belirten ünlü isim, spor temposunu artırmasının ardından herhangi bir diyet uygulamadan 46 kiloya kadar düştüğünü açıklamıştı.

"İğne falan olmadım. Zayıflamaya ne ihtiyacım vardı ne de niyetim" diyen Demir, sağlık durumunun ve enerjisinin iyi olduğunu da ifade etmişti.