Survivor'la tanınan Ayşe Yüksel evlendi
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran fenomen Ayşe Yüksel, bir süredir aşk yaşadığı Sercan Saray ile İstanbul'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin bu özel gününde, eski Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı da onları yalnız bırakmadı.
Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel, sevgilisi Sercan Saray'dan Maldivler'de aldığı romantik evlilik teklifine "evet" diyerek evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, daha sonra aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.
BİR DÜĞÜN DAHA YAPTILAR
Mutluluklarını sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşan Ayşe Yüksel ve Sercan Saray, geçtiğimiz günlerde Yüksel'in memleketi Düzce'de akrabalarının katıldığı bir tören düzenlemişti.
Düzce'deki organizasyonun düğün olmadığını belirten Ayşe Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"En önemli şey şu; bizim için bu ön prova dedim, farkındaysanız. Bu düğün değil, ön provaydı, kınaydı. Ben Düzceliyim. İstanbul'a gelemeyecek olan akrabalarımız için böyle bir şey yaptık. Farkındaysanız 'evet' demedik. 28 Ağustos Cuma günü İstanbul'da düğünümüz var. Cuma günü sizi bekliyoruz, çok eğleneceğiz."
AYŞE YÜKSEL VE SERCAN SARAY İSTANBUL'DA EVLENDİ
Yüksel ve Saray, Düzce'deki törenin ardından beklenen düğünlerini İstanbul'da gerçekleştirdi. Çiftin mutlu gününde Survivor'dan arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Düğünde romantik anlar yaşayan Ayşe Yüksel ve Sercan Saray, yağmur altında düğün dansı yaptı. Yüksel'in sade gelinliği ise davetlilerden tam not aldı.