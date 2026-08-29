Survivor'la tanınan Ayşe Yüksel evlendi

Düzce'deki organizasyonun düğün olmadığını belirten Ayşe Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"En önemli şey şu; bizim için bu ön prova dedim, farkındaysanız. Bu düğün değil, ön provaydı, kınaydı. Ben Düzceliyim. İstanbul'a gelemeyecek olan akrabalarımız için böyle bir şey yaptık. Farkındaysanız 'evet' demedik. 28 Ağustos Cuma günü İstanbul'da düğünümüz var. Cuma günü sizi bekliyoruz, çok eğleneceğiz."