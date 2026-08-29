-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Survivor'la tanınan Ayşe Yüksel evlendi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran fenomen Ayşe Yüksel, bir süredir aşk yaşadığı Sercan Saray ile İstanbul'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin bu özel gününde, eski Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı da onları yalnız bırakmadı.

Survivor'la tanınan Ayşe Yüksel evlendi 1

Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel, sevgilisi Sercan Saray'dan Maldivler'de aldığı romantik evlilik teklifine "evet" diyerek evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, daha sonra aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.

Survivor'la tanınan Ayşe Yüksel evlendi 2

BİR DÜĞÜN DAHA YAPTILAR

Mutluluklarını sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşan Ayşe Yüksel ve Sercan Saray, geçtiğimiz günlerde Yüksel'in memleketi Düzce'de akrabalarının katıldığı bir tören düzenlemişti.

Survivor'la tanınan Ayşe Yüksel evlendi 3

Düzce'deki organizasyonun düğün olmadığını belirten Ayşe Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"En önemli şey şu; bizim için bu ön prova dedim, farkındaysanız. Bu düğün değil, ön provaydı, kınaydı. Ben Düzceliyim. İstanbul'a gelemeyecek olan akrabalarımız için böyle bir şey yaptık. Farkındaysanız 'evet' demedik. 28 Ağustos Cuma günü İstanbul'da düğünümüz var. Cuma günü sizi bekliyoruz, çok eğleneceğiz."

Survivor'la tanınan Ayşe Yüksel evlendi 4

AYŞE YÜKSEL VE SERCAN SARAY İSTANBUL'DA EVLENDİ

Yüksel ve Saray, Düzce'deki törenin ardından beklenen düğünlerini İstanbul'da gerçekleştirdi. Çiftin mutlu gününde Survivor'dan arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Survivor'la tanınan Ayşe Yüksel evlendi 5

Düğünde romantik anlar yaşayan Ayşe Yüksel ve Sercan Saray, yağmur altında düğün dansı yaptı. Yüksel'in sade gelinliği ise davetlilerden tam not aldı.

Survivor'la tanınan Ayşe Yüksel evlendi 6

ADEM KILIÇCI YALNIZ BIRAKMADI

Çiftin düğününden renkli anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Düğüne katılan isimler arasında Survivor'da iki kez şampiyonluk yaşayan Adem Kılıçcı da yer aldı.

Survivor'la tanınan Ayşe Yüksel evlendi 7

Düğünden gelen kareler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Ayşe Yüksel ve Sercan Saray'ın takipçileri, çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.

Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan havalimanında görüntülendi
Sonraki Galeri
Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan havalimanında görüntülendi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin