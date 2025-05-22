41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın yüzünü gösterdi

"ŞİMDİ ÖDÜM KOPUYOR"

Atiksoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cennet evladının yüzüymüş... Yüzünü gördüğümde anladım cennet yüzlü kızım. Benim hayal ettiğimden de güzel seninle yeniden doğmak... Senden önce ne kadar korkusuzmuşum meğer, şimdi ödüm kopuyor tırnağının ucu kırılacak diye... Bir yandan koca dünyayı sırtlayacak güce, karşısında duracak cesarete sahipken, öte yandan seni sarıp sarmalayıp en içime saklamak istiyorum. Dilerim yaşamın boyunca benim kalbimle sevsinler seni, benim gözlerimle baksınlar, benim dokunduğum gibi dokunsun herkes sana. Bu dünyaya mutluluğu deneyimlemek için gelmiş ol güzel kızım, imtihansız imtihanların olsun meleğim... Rabbimin iyi ruhları çıksın hep karşına."