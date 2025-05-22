22 Mayıs 2025, Perşembe
41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena'nın yüzünü gösterdi
2022 yılında dünyaevine giren Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 2023 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih elen ünlü çift, 1 yaşına giren kızları Mira Milena'nın doğum gününden peş peşe paylaşımlar yaptı. Bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren güzel oyuncuya sevenlerinden yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 22.05.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 16:03