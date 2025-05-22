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41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena'nın yüzünü gösterdi

2022 yılında dünyaevine giren Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 2023 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih elen ünlü çift, 1 yaşına giren kızları Mira Milena'nın doğum gününden peş peşe paylaşımlar yaptı. Bebeğinin yüzünü ilk kez gösteren güzel oyuncuya sevenlerinden yorum yağdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 16:03
41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın yüzünü gösterdi

"Savaşçı" dizisinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 21 Mayıs 2023 tarihinde ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne ve babalık duygusunu tatmıştı.

41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın yüzünü gösterdi

Oyuncu çift, bebeklerine "Mira Milena" adını vermişti. Anne olduktan sonra duygusal paylaşımlar yapan güzel oyuncu, minik kızının yüzünü göstermekten kaçınmıştı.

41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın yüzünü gösterdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan 39 yaşındaki oyuncu, kızının ilk doğum günü partisinden peş peşe kareler yayınladı.

41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın yüzünü gösterdi

Ünlü çiftin bebeklerinin yüzü ilk kez net göründü.

41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın yüzünü gösterdi

"ŞİMDİ ÖDÜM KOPUYOR"

Atiksoy yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cennet evladının yüzüymüş... Yüzünü gördüğümde anladım cennet yüzlü kızım. Benim hayal ettiğimden de güzel seninle yeniden doğmak... Senden önce ne kadar korkusuzmuşum meğer, şimdi ödüm kopuyor tırnağının ucu kırılacak diye... Bir yandan koca dünyayı sırtlayacak güce, karşısında duracak cesarete sahipken, öte yandan seni sarıp sarmalayıp en içime saklamak istiyorum. Dilerim yaşamın boyunca benim kalbimle sevsinler seni, benim gözlerimle baksınlar, benim dokunduğum gibi dokunsun herkes sana. Bu dünyaya mutluluğu deneyimlemek için gelmiş ol güzel kızım, imtihansız imtihanların olsun meleğim... Rabbimin iyi ruhları çıksın hep karşına."

41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın yüzünü gösterdi

"KIZIM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Oyuncu, kızının partisinde çekilen karelere "Seninle ilgili çok fazla hayalim var ama ilki babanla bizim yaşlarımıza geldiğin yaşlara sağlıkla şahit olmayı tüm kalbimle diliyorum... Ömrüm yettiği müddetçe seninle gökyüzünde kanatsız uçacağız Miloşkom... Benim kızım olduğun için çok şanslıyım. İyi ki bana, bize geldin gül gözlüm.. Doğum günü pastan her sene babanın ellerinden olsun." notunu düştü.

41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın yüzünü gösterdi

ANNESİNİN KOPYASI

Güzelliğiyle "41 kere maşallah" dedirten Mira Milena en çok annesine benzetildi.

41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın yüzünü gösterdi

Sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşımlara beğeni ve yorum yağdırdı.

41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın yüzünü gösterdi

İşte ünlü çiftin minik kızı Mira Milena

41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın yüzünü gösterdi

İşte ünlü çiftin minik kızı Mira Milena

41 kere maşallah! Yıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena’nın yüzünü gösterdi

İşte ünlü çiftin minik kızı Mira Milena