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Yıldız Tilbe'nin kopyası: Kızı Sezen Burçin'i görenler şaşkına döndü!

Güçlü sesi ve sıra dışı kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Yıldız Tilbe, bu kez özel hayatıyla gündemde. Şarkılarıyla yıllardır müzik listelerini alt üst eden usta sanatçı, henüz 16 yaşındayken aşık olduğu Güngör Karahan ile 15 gün içinde kaçarak evlenmişti. Tilbe'nin bu evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.05.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 16:48
Yıldız Tilbe’nin kopyası: Kızı Sezen Burçin’i görenler şaşkına döndü!

Hiç şüphesiz Türkiye'nin en iyi kadın sanatçılarından olan Yıldız Tilbe, hem sahne performansı hem de duygusal şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kurmuş bir isim...

Yıldız Tilbe’nin kopyası: Kızı Sezen Burçin’i görenler şaşkına döndü!

Kendine has yorumuyla yıllardır müzik listelerinin zirvesinde yer alan Tilbe'nin genç yaşta yaptığı evliliği ve kızı Sezen Burçin ile olan benzerliği yeniden konuşulmaya başlandı.

Yıldız Tilbe’nin kopyası: Kızı Sezen Burçin’i görenler şaşkına döndü!

Henüz 16 yaşındayken gönlünü kaptırdığı Güngör Karahan ile tanıştıktan yalnızca 15 gün sonra kaçarak evlenen Tilbe, eşi askerdeyken kızı Sezen Burçin'i dünyaya getirmişti.

Yıldız Tilbe’nin kopyası: Kızı Sezen Burçin’i görenler şaşkına döndü!

Yakın arkadaşı Sezen Aksu'ya olan hayranlığı sebebiyle kızına onun ismini veren sanatçı, Sezen henüz 5 yaşındayken eşinden boşanmıştı.

Yıldız Tilbe’nin kopyası: Kızı Sezen Burçin’i görenler şaşkına döndü!

Anne-kızı yan yana görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı ve torunları...

Yıldız Tilbe’nin kopyası: Kızı Sezen Burçin’i görenler şaşkına döndü!

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen

Yıldız Tilbe’nin kopyası: Kızı Sezen Burçin’i görenler şaşkına döndü!

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen

Yıldız Tilbe’nin kopyası: Kızı Sezen Burçin’i görenler şaşkına döndü!

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin

Yıldız Tilbe’nin kopyası: Kızı Sezen Burçin’i görenler şaşkına döndü!

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin

Yıldız Tilbe’nin kopyası: Kızı Sezen Burçin’i görenler şaşkına döndü!

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin