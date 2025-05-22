Yıldız Tilbe'nin kopyası: Kızı Sezen Burçin'i görenler şaşkına döndü!

Güçlü sesi ve sıra dışı kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Yıldız Tilbe, bu kez özel hayatıyla gündemde. Şarkılarıyla yıllardır müzik listelerini alt üst eden usta sanatçı, henüz 16 yaşındayken aşık olduğu Güngör Karahan ile 15 gün içinde kaçarak evlenmişti. Tilbe'nin bu evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.