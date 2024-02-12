Kurtlar Vadisi’nin Memati’siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun’u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor

1974 yılında İzmit'te doğan Gürkan Uygun, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde "Memati" karakteriyle hafızalara kazındı. Kurtlar Vadisi'nde 9 yıl boyunca canlandırdığı bu rolle izleyicilerin kalbinde taht kuran Uygun, Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Payitaht Abdülhamit, Uyanış: Büyük Selçuklu, ve Teşkilat gibi dizilerde de başarılı performanslar sergiledi.