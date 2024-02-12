12 Şubat 2024, Pazartesi
Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun'u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor
Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Memati Baş" karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ünlü oyuncu, son olarak yeni bir film projesine imza attı ve bu heyecan verici gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınladığı son fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çeken Gürkan Uygun'un son halini gören takipçileri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:40
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