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Kurtlar Vadisi'nin Memati'siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun'u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor

Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Memati Baş" karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ünlü oyuncu, son olarak yeni bir film projesine imza attı ve bu heyecan verici gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınladığı son fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çeken Gürkan Uygun'un son halini gören takipçileri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:40
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Kurtlar Vadisi’nin Memati’siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun’u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si olarak hafızalara kazınan oyuncu Gürkan Uygun, son haliyle gündem oldu. Usta oyuncu yıllar içince öyle bir değişti ki, görenler tanıyamadı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi’nin Memati’siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun’u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor

1974 yılında İzmit'te doğan Gürkan Uygun, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde "Memati" karakteriyle hafızalara kazındı. Kurtlar Vadisi'nde 9 yıl boyunca canlandırdığı bu rolle izleyicilerin kalbinde taht kuran Uygun, Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Payitaht Abdülhamit, Uyanış: Büyük Selçuklu, ve Teşkilat gibi dizilerde de başarılı performanslar sergiledi.

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun’u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor

49 yaşındaki deneyimli oyuncu, sosyal medyada da aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyor. Son olarak Şubat ayında vizyona girecek olan "Hayatla Barış" filminde rol aldığını duyuran Uygun, bu haberi hayranlarıyla paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun’u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor

Öte yanda, ünlü oyuncu Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun üç çocuklarıyla gözlerden uzak sakin bir hayat sürüyor...

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’siydi! 49 yaşındaki Gürkan Uygun’u görenler şaştı kaldı! Bu halini kimse tanıyamıyor

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Uygun, uzun yıllar sonra değişen görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Saçları ve sakalı beyazlamış olan ünlü oyuncunun bu değişimi, hayranlarını şaşırttı.