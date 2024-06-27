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4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı'nda öyle bir hata yaptılar ki...

Teknik hatalar, yapımların kaçınılmaz bir parçası olarak zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. Gönül Dağı dizisi, ilk sezonundaki dikkat çeken bir çekim hatasıyla yeniden gündemde. Dizinin hayranları, yıllar sonra fark edilen bu detayı ekran başında şaşkınlıkla karşıladı. Sosyal medyada hızla yayılan bu olay, Gönül Dağı'nın sadık izleyicileri arasında büyük bir merak konusu oldu.

ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 07:46
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4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı’nda öyle bir hata yaptılar ki...

İzleyiciler, sevilen dizi "Gönül Dağı"nın ilk sezonunda gerçekleşen bir çekim hatasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Eski bölümlerde öne çıkan sahnede karakterlerin aniden yer değiştirmesi ve mekanın hızla değişmesi, izleyiciler arasında tartışma yarattı. Sosyal medyada paylaşılan videolar ve yapılan yorumlar, bu beklenmedik olayın dizi tutkunları arasında nasıl bir etki yarattığını gözler önüne serdi. Birçok izleyici, çekim hatasını fark ettiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

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4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı’nda öyle bir hata yaptılar ki...

Gönül Dağı'nda 4 Yıl Sonra Yakalanan O Hata: Set Çalışanı Kadra Girdi!

Sevilen dizi Gönül Dağı, samimi hikayesi ve sıcak atmosferiyle milyonları ekran başına topluyor.

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4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı’nda öyle bir hata yaptılar ki...

Ancak dizinin 9. bölümünde yaşanan bir çekim hatası, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Tam 4 yıl sonra fark edilen bu hata, sosyal medyada da eğlenceli yorumlara neden oldu.

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4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı’nda öyle bir hata yaptılar ki...

Yarışma Sahnesine Beklenmedik Konuk!

Dizinin 9. bölümünde, heyecanla takip edilen yarışma sahnesinde yaşananlar sadece karakterlerle sınırlı kalmadı.

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4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı’nda öyle bir hata yaptılar ki...

Jüri üyelerine odaklanan kamera açısının değiştiği bir anda, arka planda bir set çalışanının belirdiği görüldü. Kısa süreliğine de olsa kadraja giren bu beklenmedik misafir, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.