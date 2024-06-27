27 Haziran 2024, Perşembe
4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı'nda öyle bir hata yaptılar ki...
Teknik hatalar, yapımların kaçınılmaz bir parçası olarak zaman zaman karşımıza çıkabiliyor. Gönül Dağı dizisi, ilk sezonundaki dikkat çeken bir çekim hatasıyla yeniden gündemde. Dizinin hayranları, yıllar sonra fark edilen bu detayı ekran başında şaşkınlıkla karşıladı. Sosyal medyada hızla yayılan bu olay, Gönül Dağı'nın sadık izleyicileri arasında büyük bir merak konusu oldu.
Giriş: 27.06.2024 07:46
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