4 yıl sonra ortaya çıktı! Gönül Dağı’nda öyle bir hata yaptılar ki...

İzleyiciler, sevilen dizi "Gönül Dağı"nın ilk sezonunda gerçekleşen bir çekim hatasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Eski bölümlerde öne çıkan sahnede karakterlerin aniden yer değiştirmesi ve mekanın hızla değişmesi, izleyiciler arasında tartışma yarattı. Sosyal medyada paylaşılan videolar ve yapılan yorumlar, bu beklenmedik olayın dizi tutkunları arasında nasıl bir etki yarattığını gözler önüne serdi. Birçok izleyici, çekim hatasını fark ettiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.