28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

1 Milyon TL ile kayıplara mı karıştılar? Esra Erol Yağmur ve Damla kardeşleri buldu | O sözler üzerine stüdyodakiler şoke oldu

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kader ve Gülsen isimli teyzeler, 23 Nisan'da yanlarına yüklü miktarda para alarak kayıplara karışan Yağmur ve Damla Öçkoymaz isimli ikiz yeğenlerini bulmak için Esra Erol programına başvurdu. Programa telefonla bağlanan abla Leman Hanım ise "Ben kardeşlerim ile tartıştığım için 1 aydır görüşmüyorduk. Çünkü sürekli erkelerle konuşuyorlardı. Kardeşlerim giderken yanlarına 1 milyon TL miktar aldı diye biliyorum." dedi. Bunun üzerine Esra Erol ve stüdyodakiler şoke oldu. Esra Erol'da "1 milyon TL' mi" ifadeleri ile şaşkınlığını dile getirdi. Kısa süre Esra Erol, kardeşleri buldukları müjdesini verdi. Kardeşler canlı yayında o iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

Giriş: 28.06.2024 00:06 Güncelleme: 28.06.2024 00:36
  • 1
  • 13
1 Milyon TL alıp kayıplara karıştılar! Esra Erol Yağmur ve Damla Öçkoymaz kardeşleri buldu | Canlı yayında o iddialara yanıt verdiler

ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar adeta bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

  • 2
  • 13
1 Milyon TL alıp kayıplara karıştılar! Esra Erol Yağmur ve Damla Öçkoymaz kardeşleri buldu | Canlı yayında o iddialara yanıt verdiler

Kader ve Gülsen isimli teyzeler, 23 Nisan'da yanlarına büyük miktarda para alarak kayıplara karışan Yağmur ve Damla Öçkoymaz isimli ikiz yeğenlerini bulmak için Esra Erol programına başvurdu.

  • 3
  • 13
1 Milyon TL alıp kayıplara karıştılar! Esra Erol Yağmur ve Damla Öçkoymaz kardeşleri buldu | Canlı yayında o iddialara yanıt verdiler

Kader hanım yaptığı açıklamada,"Babaları Osman beni aradı. "Teyze çok zor durumdayım. Çok büyük bir para alıp çocuklarım gitti. Ben çocuklarımı istiyorum." Ben çocuklarımı istiyorum para peşinde değilim." dedi. Galiba altın falan almışlar. Esra hanım bunların bir komşuları varmış ismi Nigar Mercan. Onlarla sürekli kahvaltıya gidiyorlarmış.

  • 4
  • 13
1 Milyon TL alıp kayıplara karıştılar! Esra Erol Yağmur ve Damla Öçkoymaz kardeşleri buldu | Canlı yayında o iddialara yanıt verdiler

Kadın onlara oğlu Baran Mercan için "gel seni oğluma alayım" diyormuş.

  • 5
  • 13
1 Milyon TL alıp kayıplara karıştılar! Esra Erol Yağmur ve Damla Öçkoymaz kardeşleri buldu | Canlı yayında o iddialara yanıt verdiler

Nigar kızlardan birini çok beğeniyor. Oğluna layık görüyor. Kızların kaçmasından anne Nigar ve oğlu Baran Mercan'ın parmağı var.