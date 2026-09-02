-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

4. kez anne olan Atiye'den kızı İmany ile ilk kareler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Ünlü şarkıcı Atiye, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken kızı İmany ile ilk anne-kız karesini takipçileriyle paylaştı. Minik bebeğinin yüzünü göstermeyen Atiye'nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

4. kez anne olan Atiye'den kızı İmany ile ilk kareler 1

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Atiye, hem sahnedeki enerjisi hem de hit şarkılarıyla yıllardır adından söz ettirmeye devam ediyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya'da nikâh masasına oturdu.

4. kez anne olan Atiye'den kızı İmany ile ilk kareler 2

ATİYE DÖRDÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

Atiye, Erol Sebebci ile evliliğinden üç kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çocuklarını ve aile hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde ise dördüncü kez anne oldu.

4. kez anne olan Atiye'den kızı İmany ile ilk kareler 3

YENİ DOĞAN BEBEĞİYLE PAYLAŞIMLAR YAPTI

Yeniden ebeveyn olmanın heyecanını yaşayan çift, minik kızlarına "İmany" adını verdi. Doğumun ardından kızının yalnızca ayağını paylaşan Atiye, bu kez İmany ile ilk anne-kız karesini takipçileriyle paylaştı.

4. kez anne olan Atiye'den kızı İmany ile ilk kareler 4

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

4. kez anne olan Atiye'den kızı İmany ile ilk kareler 5

ÇOCUKLARININ MAHREMİYETİNE ÖNEM VERİYORLAR

Kariyerindeki başarılı çalışmalarının yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çeken Atiye, çocuklarının mahremiyetine büyük önem veriyor. Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamalarda çocuklarını sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumaya özen gösterdiklerini ifade etmişti.

4. kez anne olan Atiye'den kızı İmany ile ilk kareler 6

"KUR'AN-I KERİM DERSLERİ ALIYOR"

Atiye, daha önce kızıyla birlikte Kur'an-ı Kerim dersleri aldığını da açıklamıştı. Derslere düzenli olarak devam ettiğini belirten şarkıcı, Arapça okuma konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini ve artık Kur'an-ı Kerim okuyabildiğini söylemişti.

Atiye’nin maneviyat yolculuğu ATİYE'NİN MANEVİYAT YOLCULUĞU
4. kez anne olan Atiye'den kızı İmany ile ilk kareler 7

Atiye, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kızımla birlikte Kur'an-ı Kerim dersleri alıyoruz. Arapçayı epey ilerlettim ve artık okuyabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor."

Reha Muhtar’ın ardından radikal karar! Deniz Uğur çocuklarını da alıp köye yerleşti
Sonraki Galeri
Reha Muhtar’ın ardından radikal karar! Deniz Uğur çocuklarını da alıp köye yerleşti
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin