4. kez anne olan Atiye'den kızı İmany ile ilk kareler

Ünlü şarkıcı Atiye, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken kızı İmany ile ilk anne-kız karesini takipçileriyle paylaştı. Minik bebeğinin yüzünü göstermeyen Atiye'nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Atiye, hem sahnedeki enerjisi hem de hit şarkılarıyla yıllardır adından söz ettirmeye devam ediyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya'da nikâh masasına oturdu.

ATİYE DÖRDÜNCÜ KEZ ANNE OLDU Atiye, Erol Sebebci ile evliliğinden üç kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çocuklarını ve aile hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde ise dördüncü kez anne oldu.

YENİ DOĞAN BEBEĞİYLE PAYLAŞIMLAR YAPTI Yeniden ebeveyn olmanın heyecanını yaşayan çift, minik kızlarına "İmany" adını verdi. Doğumun ardından kızının yalnızca ayağını paylaşan Atiye, bu kez İmany ile ilk anne-kız karesini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda yorum ve beğeni aldı.