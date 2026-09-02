Reha Muhtar’ın ardından radikal karar! Deniz Uğur çocuklarını da alıp köye yerleşti

Gazeteci ve haber sunucusu Reha Muhtar'ın vefatının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncu Deniz Uğur, aylar süren sessizliğini bozdu. Uğur, ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz ile birlikte köye yerleştiklerini açıkladı.

3 Haziran 2026'da hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın ardından çocuklarıyla birlikte daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Deniz Uğur, aylar sonra sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesiyle geçirdiği iyileşme sürecini anlattı.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KÖY EVİNE YERLEŞTİ Muhtar ile ilişkisinden dünyaya gelen ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in annesi olan Deniz Uğur, uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmıyordu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yaşamına dair dikkat çeken detayları anlattı.

"YARALARIMIZI SARACAĞIZ" Bir köy evine yerleştiklerini belirten Deniz Uğur, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çok şükür ailece iyiyiz. Sadece bu yazı kendi aramızda, yaralarımızı sarıp iyileşerek, sakin ve huzurlu geçirmek istedik. Çok da iyi geldi bize. Toprakla uğraştık, köy evimizde yetiştirdiğimiz taze sebzeleri yedik, samimi komşularımız ve gönülden sevdiklerimizle, az ve öz insanla bir arada olduk.

"HİÇ ŞÜPHESİZ ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR" Şehrin kaosundan uzak kalıp her sabah bülbül sesiyle uyanmak ve dönüşüm sürecindeki dünya keşmekeşini uzaktan izlemek bence en doğrusuydu. Hiç kimse her şeyi birden aynı anda çözemez, bazen olayları teker teker ele almak gerekir. Ben de bunu yaptım.

Hamdolsun bir aradayız, sağlıklıyız ve değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde hizalanıp hayatı yeniden yapılandırıyoruz. İçim rahat, çünkü gerçeği biliyorum; kul plan yapsa da nihayetinde hiç şüphesiz Allah'ın dediği olur. Sayısız tecrübeyle sabittir, hep öyle olmuştur, hep de öyle olacaktır."