Oğuzhan Koç ayakkabısıyla dalga geçilmesine ateş püskürdü! Sosyal medyadan tepki yağdı: “Parazit, onursuz...”

Demet Özdemir'le evliliği kısa süre önce sona eren Oğuzhan Koç, bir kez daha ayakkabılarıyla gündem oldu. Sosyal medya fenomeni 'Gossippasta'nın kendisini paylaşması sonrası çılgına dönen şarkıcı, adeta ateş püskürdü. Anonim hesap olan 'Gossippasta'yı ifşa etmesi ve kullandığı ağır sözler tepkilere neden oldu.