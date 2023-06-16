16 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Oğuzhan Koç ayakkabısıyla dalga geçilmesine ateş püskürdü! Sosyal medyadan tepki yağdı: “Parazit, onursuz...”

Oğuzhan Koç ayakkabısıyla dalga geçilmesine ateş püskürdü! Sosyal medyadan tepki yağdı: “Parazit, onursuz...”

Demet Özdemir'le evliliği kısa süre önce sona eren Oğuzhan Koç, bir kez daha ayakkabılarıyla gündem oldu. Sosyal medya fenomeni 'Gossippasta'nın kendisini paylaşması sonrası çılgına dönen şarkıcı, adeta ateş püskürdü. Anonim hesap olan 'Gossippasta'yı ifşa etmesi ve kullandığı ağır sözler tepkilere neden oldu.

Giriş Tarihi: 16.06.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 12:25
  • 1
  • 11
Oğuzhan Koç ayakkabısıyla dalga geçilmesine ateş püskürdü! Sosyal medyadan tepki yağdı: “Parazit, onursuz...”

Demet Özdemir'le 5 aylık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Oğuzhan Koç, son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Oğuzhan Koç ayakkabısıyla dalga geçilmesine ateş püskürdü! Sosyal medyadan tepki yağdı: “Parazit, onursuz...”

Geçtiğimiz günlerde muhabirlere "Beni evimin önünde çekemezsiniz. Ben evden çıkarım, stüdyoya girerim, oradan da evime giderim. Beni takip etmeyin, sorularınızı cevaplamayacağım" diyerek çıkışan Koç son olarak fenomen 'gossippasta' ile karşı karşıya geldi.

  • 3
  • 11
Oğuzhan Koç ayakkabısıyla dalga geçilmesine ateş püskürdü! Sosyal medyadan tepki yağdı: “Parazit, onursuz...”

Sık sık gündem olan ilginç ayakkabılarını paylaşan hesaba adeta ateş püskürdü.

  • 4
  • 11
Oğuzhan Koç ayakkabısıyla dalga geçilmesine ateş püskürdü! Sosyal medyadan tepki yağdı: “Parazit, onursuz...”

Kendisiyle dalga geçildiği için kızan şarkıcı, anonim hesap olan 'Gossippasta'yı ifşa etti.

  • 5
  • 11
Oğuzhan Koç ayakkabısıyla dalga geçilmesine ateş püskürdü! Sosyal medyadan tepki yağdı: “Parazit, onursuz...”

Paylaşımında sert ifadeler kullanan Koç, "Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak göçek insanlara prim veren, takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılık... Yeni dünyanın parazitlerine başarılar" dedi.