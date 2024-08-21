21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın eski halini gören şaşkın: 'Bu ne hal böyle' Beril Pozam ile evlenmeden önce...

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın eski halini gören şaşkın: 'Bu ne hal böyle' Beril Pozam ile evlenmeden önce...

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı, geçtiğimiz gün dizideki rol arkadaşı Beril Pozam ile dünyaevine girdi. Birliktelikleri dizi setinde başlayan çiftin düğün kareleri sosyal medyada gündem oldu. Tüm bunların ardından Ersin Arıcı'nın hayatını merak edip araştıranlar, geçmişe ait görüntülerini görünce şaşkına döndü. Ünlü oyuncu yıllar önce bakın hangi programa katılmış. İşte Ersin Arıcı'nın eski hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:53
Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın eski halini gören şaşkın: ’Bu ne hal böyle’ Beril Pozam ile evlenmeden önce...

'Yalı Çapkını' dizisinin sevilen oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı, geçtiğimiz gün sade bir törenle evlendi.

Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın eski halini gören şaşkın: ’Bu ne hal böyle’ Beril Pozam ile evlenmeden önce...

Düğüne 'Yalı Çapkını' ekibi de katıldı. Çiftin nikahını dizinin Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları kıydı.

Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın eski halini gören şaşkın: ’Bu ne hal böyle’ Beril Pozam ile evlenmeden önce...

Polatoğlulları, çift ve rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ile Taro Emir Tekin'le pozunu "Er kişi Ersin'e Beril'imi verdim gitti" diyerek paylaştı.

Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın eski halini gören şaşkın: ’Bu ne hal böyle’ Beril Pozam ile evlenmeden önce...

Tüm bunlarından ardından Ersin Arıcı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın eski halini gören şaşkın: ’Bu ne hal böyle’ Beril Pozam ile evlenmeden önce...

Tabula Rosa, İnsanlık Suçu, Keşke Hiç Büyümeseydik, Avlu, Kağıttan Hayatlar, Yakamoz S-245, Gidenler gibi dizi ve filmlerde rol alan başarılı oyuncunun geçmiş yıllara ait görüntüleri herkesi şoke etti.