21 Ağustos 2024, Çarşamba
Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın eski halini gören şaşkın: 'Bu ne hal böyle' Beril Pozam ile evlenmeden önce...
Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı, geçtiğimiz gün dizideki rol arkadaşı Beril Pozam ile dünyaevine girdi. Birliktelikleri dizi setinde başlayan çiftin düğün kareleri sosyal medyada gündem oldu. Tüm bunların ardından Ersin Arıcı'nın hayatını merak edip araştıranlar, geçmişe ait görüntülerini görünce şaşkına döndü. Ünlü oyuncu yıllar önce bakın hangi programa katılmış. İşte Ersin Arıcı'nın eski hali...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:53