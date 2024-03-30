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3 çocuk annesi Wilma Elles'ten Başkan Erdoğan'ın tavsiyesine destek! "4 çocuk gerçekten gereklilik"

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Wilma Elles, katıldığı bir iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, eşi Mehmet Şahçelik ve üç çocuğu Milat, Melodi ve Manolya ile birlikte katıldığı iftar yemeğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dört çocuk tavsiyesine destek verdiğini açıkladı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:52
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3 çocuk annesi Wilma Elles’ten Başkan Erdoğan’ın tavsiyesine destek! 4 çocuk gerçekten gereklilik

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle tanınan Wilma Elles, Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

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3 çocuk annesi Wilma Elles’ten Başkan Erdoğan’ın tavsiyesine destek! 4 çocuk gerçekten gereklilik

Ünlü oyuncu, burada yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. 50 ülke gezdiğini belirten Elles, "En rahat ve güzel şehir İstanbul" dedi.

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3 çocuk annesi Wilma Elles’ten Başkan Erdoğan’ın tavsiyesine destek! 4 çocuk gerçekten gereklilik

İftar yemeğine üç çocuğu ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katılan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyayı gezdim, 50 ülkeye gittim. Avustralya dışında tüm kıtalara gittim. En rahat ve güzel şehir İstanbul. Artık biraz daha macera istiyorum"

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3 çocuk annesi Wilma Elles’ten Başkan Erdoğan’ın tavsiyesine destek! 4 çocuk gerçekten gereklilik

Başkan Erdoğan'ın dört çocuk tavsiyesine de destek verdiğini belirten Elles sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük aile olmak iyidir. Nüfusun hızla yaşlandığı düşünülürse, dört çocuk gerçekten bir gereklilik. Biz de dördüncü çocuğa sıcak bakıyoruz"

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3 çocuk annesi Wilma Elles’ten Başkan Erdoğan’ın tavsiyesine destek! 4 çocuk gerçekten gereklilik

"Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisiyle şöhret olan 37 yaşındaki Alman oyuncu Wilma Elles, 16 Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti.