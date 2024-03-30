3 çocuk annesi Wilma Elles'ten Başkan Erdoğan'ın tavsiyesine destek! "4 çocuk gerçekten gereklilik"

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Wilma Elles, katıldığı bir iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, eşi Mehmet Şahçelik ve üç çocuğu Milat, Melodi ve Manolya ile birlikte katıldığı iftar yemeğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dört çocuk tavsiyesine destek verdiğini açıkladı. İşte haberin detayları...