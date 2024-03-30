Filenin Sultanı Zehra Güneş'in ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti! Ünlü voleybolcu O Ses Türkiye'ye katılmış! Meğer 17 yaşında...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından biri olan Zehra Güneş, sadece spor alanındaki performansıyla değil, özel hayatıyla da adından sıkça söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğiyle gündem olan başarılı voleybolcunun yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Zehra Güneş'in eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Güneş'in yıllar önceki fotoğrafları...