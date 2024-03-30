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Filenin Sultanı Zehra Güneş'in ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti! Ünlü voleybolcu O Ses Türkiye'ye katılmış! Meğer 17 yaşında...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından biri olan Zehra Güneş, sadece spor alanındaki performansıyla değil, özel hayatıyla da adından sıkça söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğiyle gündem olan başarılı voleybolcunun yıllar önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ortaya çıktı. Zehra Güneş'in eski halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Güneş'in yıllar önceki fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 10:13
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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti! Ünlü voleybolcu O Ses Türkiye’ye katılmış! Meğer 17 yaşında...

Zehra Güneş, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti! Ünlü voleybolcu O Ses Türkiye’ye katılmış! Meğer 17 yaşında...

Zehra Güneş, son olarak yeni imajıyla gündem olmuştu. Sarı saçlarını kahve tonlarına boyatan başarılı voleybolcunun son hali çok beğenilmişti.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti! Ünlü voleybolcu O Ses Türkiye’ye katılmış! Meğer 17 yaşında...

24 yaşındaki voleybolcu, bu kez de yıllar önce katıldığı O Ses Türkiye programıyla gündeme geldi. Güneş'in ortaya çıkan görüntüleri herkesi şoke etti.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti! Ünlü voleybolcu O Ses Türkiye’ye katılmış! Meğer 17 yaşında...

Stüdyodaki seyirciler ve jüri üyeleri, 17 yaşındaki Zehra Güneş'in fiziğine çok şaşırmıştı.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti! Ünlü voleybolcu O Ses Türkiye’ye katılmış! Meğer 17 yaşında...

Zehra Güneş'in boyunun uzunluğu karşısında hayrete düşen Hadise, yarışmanın sunucusu Saadet Özsırkıntı'nın boyunun kısa kalmasına değinerek "Saadet'i göremiyoruz" demişti.