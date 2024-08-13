13 Ağustos 2024, Salı
63'lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, kısa sürede dikkat çekici bir kilo kaybına imza attı. 12 kiloyu 20 gün gibi kısa sürede veren ünlü isim, bu süreçte uyguladığı yöntemleri hayranlarıyla paylaştı. 58 kiloya düşmeyi başaran Soyman'ın benzersiz kilo verme yöntemi, sağlık ve diyet dünyasında merak uyandırıyor. İşte, Safiye Soyman'ın etkili kilo verme stratejileri...
Giriş Tarihi: 13.08.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 08:08