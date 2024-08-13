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63'lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, kısa sürede dikkat çekici bir kilo kaybına imza attı. 12 kiloyu 20 gün gibi kısa sürede veren ünlü isim, bu süreçte uyguladığı yöntemleri hayranlarıyla paylaştı. 58 kiloya düşmeyi başaran Soyman'ın benzersiz kilo verme yöntemi, sağlık ve diyet dünyasında merak uyandırıyor. İşte, Safiye Soyman'ın etkili kilo verme stratejileri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 08:08
63’lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...

Estetik değişikliklerle dikkat çeken Sofiye Soyman, fazla kilolarından kurtulmak için alışılmadık bir yaklaşım benimsedi. Kilo verme sürecinde sadece kozmetik operasyonlar değil, aynı zamanda çeşitli diyet ve uygulamalar da büyük rol oynadı. Soyman'ın bu sıra dışı yöntemleri, çevresindekilerin ve hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.

63’lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...

Sofiye Soyman'ın Kilo Verme Yöntemleri ve Mide Detoksu

Ünlü şarkıcı Sofiye Soyman, kilo verme yolunda dikkat çekici bir yöntemle büyük başarı elde etti. Mide detoksu uygulayarak açlık hissini büyük ölçüde azalttığını belirten Soyman, "Başlangıçta 67 kiloyken, şimdi 58 kiloyum," şeklinde konuştu.

63’lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...

Detoksun ardından ideal kilosu olan 55 kiloya ulaşmayı hedefleyen Soyman, bu sürecin ardından karın germe estetiği yaptırmayı planlıyor.

63’lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...

Mide Detoksu Nedir?

Mide detoksu, sindirim sistemi ve bağırsakları temizlemek için kullanılan kısa süreli uygulamalardır. Genellikle 3 ila 5 gün süren bu yöntem, kabızlık gibi sindirim sorunlarına çözüm sunabilir ve enerji seviyesini artırabilir.

63’lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...

Detoks sırasında koyu yeşil yapraklı sebzeler, probiyotikler, lifli meyveler, elma sirkesi ve zerdeçal gibi doğal iltihap gidericiler önerilir. Fermente gıdalar da bağırsak sağlığı için yararlıdır.