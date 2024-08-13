63’lük Safiye Soyman 3 haftada mum gibi eridi! Tek yöntemle 58 kiloya bakın nasıl düştü: İşte sırrı...

Estetik değişikliklerle dikkat çeken Sofiye Soyman, fazla kilolarından kurtulmak için alışılmadık bir yaklaşım benimsedi. Kilo verme sürecinde sadece kozmetik operasyonlar değil, aynı zamanda çeşitli diyet ve uygulamalar da büyük rol oynadı. Soyman'ın bu sıra dışı yöntemleri, çevresindekilerin ve hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı.