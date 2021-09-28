28 Eylül 2021, Salı
Seyfi Dursunoğlu’nun eski dostu Garabet Baltaoğlu yeğenlerini suçladı: Dilencilik yapıyorlar
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, ölmeden önce hazırlattığı vasiyetname ile mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmış, mirastan pay isteyen yeğenleri mahkemeye başvurmuştu. Sanatçının vasiyetnamesini hazırlattığı sırada yanında bulunan eski dostu Garabet Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Baltaoğlu, iki yeğeni vefasızlıkla suçladı: "İstedikleri parada hiçbir hakları yok."
Giriş Tarihi: 28.09.2021 09:37
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