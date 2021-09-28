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Seyfi Dursunoğlu’nun eski dostu Garabet Baltaoğlu yeğenlerini suçladı: Dilencilik yapıyorlar

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, ölmeden önce hazırlattığı vasiyetname ile mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmış, mirastan pay isteyen yeğenleri mahkemeye başvurmuştu. Sanatçının vasiyetnamesini hazırlattığı sırada yanında bulunan eski dostu Garabet Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istedi. Baltaoğlu, iki yeğeni vefasızlıkla suçladı: "İstedikleri parada hiçbir hakları yok."

Giriş Tarihi: 28.09.2021 09:37
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Seyfi Dursunoğlu’nun eski dostu Garabet Baltaoğlu yeğenlerini suçladı: Dilencilik yapıyorlar

Geçen yılın temmuz ayında vefat eden Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin, ölümünden önce hazırlattığı vasiyetname ile servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmış, mirastan pay isteyen yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam 'vasiyetnamenin iptali' için mahkemeye başvurmuştu.

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Seyfi Dursunoğlu’nun eski dostu Garabet Baltaoğlu yeğenlerini suçladı: Dilencilik yapıyorlar

Hürriyet'in haberine göre; bunun üzerine ÇYDD de tereke tespit davası açmıştı. Sanatçının noterde vasiyetname hazırlattığı sırada yanında olan 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu davada tanık olarak yer aldı. Ancak yeğenler, Baltaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Son duruşmada mahkeme, Baltaoğlu'nun o dönem kullandığı ilaçların ve hastane kayıtlarının incelenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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Seyfi Dursunoğlu’nun eski dostu Garabet Baltaoğlu yeğenlerini suçladı: Dilencilik yapıyorlar

"HİÇBİR HAKLARI YOK DİLENCİLİK YAPIYOR"

Davayla ilgili ilk kez konuşan Garabet Baltaoğlu, davacı yeğenleri vefasızlıkla suçladı: "Seyfi Bey abim gibiydi, ben de onun sağ koluydum. Her yerde yanındaydım. Her pazar ona giderdim, yardımcıları izindeyken yalnız kalmasın diye. Yeğenlerinden bir tek Güliz Hanım'la görüşürdü.

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Seyfi Dursunoğlu’nun eski dostu Garabet Baltaoğlu yeğenlerini suçladı: Dilencilik yapıyorlar

Diğerleri, ona dava açanlar, Seyfi Bey'i ne görmüştür ne de bir bardak su ikram etmişlerdir. Seyfi Bey bir gün antika eşyalarının fotoğrafını çektirdi, 'Onları Güliz'e vereceğim. Evi de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlıyorum' dedi.

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Seyfi Dursunoğlu’nun eski dostu Garabet Baltaoğlu yeğenlerini suçladı: Dilencilik yapıyorlar

'Hayırlısı olsun' dedim. Arabasını da yardımcısına bıraktı. O vasiyete başka bir ahbabımızla şahit oldum. Daha sonra canlı şahitlik istenince gidip noterde şahitlik yaptım. Yeğenlerinin Seyfi Bey'e faydaları olmadığı gibi zararları var, yazık. Hiçbir hakları yokken bu parayı istiyorlar. Bir bayramda, bir yılbaşında tebrik bile etmediler. Dilencilik yapıyorlar. Halbuki hali vakti yerinde insanlar."