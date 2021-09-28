Seyfi Dursunoğlu’nun eski dostu Garabet Baltaoğlu yeğenlerini suçladı: Dilencilik yapıyorlar

'Hayırlısı olsun' dedim. Arabasını da yardımcısına bıraktı. O vasiyete başka bir ahbabımızla şahit oldum. Daha sonra canlı şahitlik istenince gidip noterde şahitlik yaptım. Yeğenlerinin Seyfi Bey'e faydaları olmadığı gibi zararları var, yazık. Hiçbir hakları yokken bu parayı istiyorlar. Bir bayramda, bir yılbaşında tebrik bile etmediler. Dilencilik yapıyorlar. Halbuki hali vakti yerinde insanlar."

