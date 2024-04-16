Yeşilçam'ın güzel yıldızı Meral Zeren'in son hali ortaya çıktı! Salako'nun Emine'si bakın ne iş yapıyor! 'Yıllar ona da acımamış'

Kemal Sunal'ın Salako filmindeki Emine karakteriyle tanınan ve oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Meral Zeren, son haliyle gündem oldu. Hanzo'nun Hemşire Hülya'sı olarak da bilinen Zeren, hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak usta oyuncu, yıllar içinde öyle bir değişti ki, kimse tanıyamadı. İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...