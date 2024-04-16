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Yeşilçam'ın güzel yıldızı Meral Zeren'in son hali ortaya çıktı! Salako'nun Emine'si bakın ne iş yapıyor! 'Yıllar ona da acımamış'

Kemal Sunal'ın Salako filmindeki Emine karakteriyle tanınan ve oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Meral Zeren, son haliyle gündem oldu. Hanzo'nun Hemşire Hülya'sı olarak da bilinen Zeren, hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak usta oyuncu, yıllar içinde öyle bir değişti ki, kimse tanıyamadı. İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:51
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Yeşilçam’ın güzel yıldızı Meral Zeren’in son hali ortaya çıktı! Salako’nun Emine’si bakın ne iş yapıyor! ’Yıllar ona da acımamış’

Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerden biri olan ve tekrarları büyük ilgiyle izlenen "Salako", oyuncu Meral Zeren'in hayatında önemli bir yer tutuyor. Salako'da canlandırdığı Emine karakteriyle unutulmaz bir performans sergileyen Zeren, son haliyle gündeme geldi.

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Yeşilçam’ın güzel yıldızı Meral Zeren’in son hali ortaya çıktı! Salako’nun Emine’si bakın ne iş yapıyor! ’Yıllar ona da acımamış’

Kemal Sunal ile birlikte başrolleri paylaştığı filmlerle izleyicinin sevgisini kazanan Zeren, sosyal medyada yine gündem oldu.

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Yeşilçam’ın güzel yıldızı Meral Zeren’in son hali ortaya çıktı! Salako’nun Emine’si bakın ne iş yapıyor! ’Yıllar ona da acımamış’

Yeşilçam'ın güzel yıldızı, son haliyle sevenlerini üzdü. Bir dönem maddi sıkıntılar içinde olduğu söylentileriyle adından söz ettiren Meral Zeren, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

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Yeşilçam’ın güzel yıldızı Meral Zeren’in son hali ortaya çıktı! Salako’nun Emine’si bakın ne iş yapıyor! ’Yıllar ona da acımamış’

Salako'nun Emine'sini görenler ise "Yıllar ona da acımamış" yorumunda bulunuyor.

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Yeşilçam’ın güzel yıldızı Meral Zeren’in son hali ortaya çıktı! Salako’nun Emine’si bakın ne iş yapıyor! ’Yıllar ona da acımamış’

İşte Meral Zeren başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...