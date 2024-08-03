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Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre'nin son hali ortaya çıktı! Hastaneye kaldırılmıştı...

Hazal Kaya, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin başrolünde olduğu "Aşk-ı Memnu" dizisinde Firdevs karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, geçtiğimiz günler yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kalbine stent takılan ünlü oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilirken, son hali ortaya çıktı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 15:42 Güncelleme: 03.08.2024 15:42
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Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’nin son hali ortaya çıktı! Hastaneye kaldırılmıştı...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Nebahat Çehre, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor...

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Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’nin son hali ortaya çıktı! Hastaneye kaldırılmıştı...

Halit Ziya Uşaklıgil'in klasik eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre o rolü ile hafızalarımıza kazınmıştı.

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Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’nin son hali ortaya çıktı! Hastaneye kaldırılmıştı...

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve kendine has tarzı ile adından sıkça söz ettiren ünlü isim son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıkmış ve Çehre'nin kalbine mayıs ayında stent takılmıştı.

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Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’nin son hali ortaya çıktı! Hastaneye kaldırılmıştı...

Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre'nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullanmıştı.

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Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’nin son hali ortaya çıktı! Hastaneye kaldırılmıştı...

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Snob Magazin'in haberine göre; uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle ortalarda görünmeyen Nebahat Çehre, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Mayıs ayında kalbine stent takılan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli bir hastamız var. O yüzden bu taraflara bugün inebildim. Ben iyiyim. Pıhtı attı ve stent takıldı. Kalp krizi değil. Üst üste geldi her şey. Biraz dinlenme yaptık. Bir de acayip sıcak. Biraz esiyor diye çıktık"