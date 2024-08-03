Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i Nebahat Çehre’nin son hali ortaya çıktı! Hastaneye kaldırılmıştı...

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Snob Magazin'in haberine göre; uzun süredir sağlık problemleri nedeniyle ortalarda görünmeyen Nebahat Çehre, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Mayıs ayında kalbine stent takılan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli bir hastamız var. O yüzden bu taraflara bugün inebildim. Ben iyiyim. Pıhtı attı ve stent takıldı. Kalp krizi değil. Üst üste geldi her şey. Biraz dinlenme yaptık. Bir de acayip sıcak. Biraz esiyor diye çıktık"