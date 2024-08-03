03 Ağustos 2024, Cumartesi
Aşk-ı Memnu'nun Firdevs'i Nebahat Çehre'nin son hali ortaya çıktı! Hastaneye kaldırılmıştı...
Hazal Kaya, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin başrolünde olduğu "Aşk-ı Memnu" dizisinde Firdevs karakteriyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre, geçtiğimiz günler yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kalbine stent takılan ünlü oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilirken, son hali ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş: 03.08.2024 15:42 Güncelleme: 03.08.2024 15:42
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