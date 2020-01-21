21 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?

EDHO bu akşam var mı? 21 Ocak ATV yayın akışını araştıran dizi severler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok sorusuna yanıt arıyor. EDHO bitti mi? Her Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü Aralık ayında yayınlanmıştı. Yılbaşı tatili ve yeni yıl reklam anlaşmaları nedeniyle dizinin yeni bölümlerine ara verilmişti. Ancak diğer tüm dizilerin başlamasının ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm henüz yayınlanmadı ve fragman paylaşılmadı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi? İşte, EDHO hakkında merak edilen son haberler…

Giriş Tarihi: 21.01.2020 18:50 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 18:53
  • 1
  • 11
21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?
21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm merakla bekleniyor. Peki, 21 Ocak'ta EDHO bu akşam var mı? EDHO neden yok, bitti mi? ATV yayın akışı dizi severler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Salı akşamları reyting listelerinin tepesine yerleşen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm için heyecan dorukta. Yeni yıl tatili ve kanalların reklam anlaşmaları nedeniyle diziler uzun bir süre yayınlanmamıştı. Tüm dizilerin başlamasına rağmen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz henüz yayınlanmadı. Peki, EDHO bu akşam var mı? EDHO neden yok bitti mi? İşte yanıtı…

  • 2
  • 11
21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?
21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?

EDHO BU AKŞAM VAR MI? (21 OCAK SALI)

Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. ATV ekranlarında yayınlanacak Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor maçı nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm 28 Ocak akşamı yayında olacak.

  • 3
  • 11
21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?
21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?

EDHO SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

  • 4
  • 11
21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?
21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez.

  • 5
  • 11
21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?
21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?

Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar.