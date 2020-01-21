21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm merakla bekleniyor. Peki, 21 Ocak'ta EDHO bu akşam var mı? EDHO neden yok, bitti mi? ATV yayın akışı dizi severler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Salı akşamları reyting listelerinin tepesine yerleşen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm için heyecan dorukta. Yeni yıl tatili ve kanalların reklam anlaşmaları nedeniyle diziler uzun bir süre yayınlanmamıştı. Tüm dizilerin başlamasına rağmen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz henüz yayınlanmadı. Peki, EDHO bu akşam var mı? EDHO neden yok bitti mi? İşte yanıtı…