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Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?
Şahin Kendirci kimdir? Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kim, kaç yaşında, nereli? Müslüm filminin televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasıyla, ünlü sanatçının çocukluğunu ve gençliğini canlandıran Şahin Kendirci hakkında araştırma yapılıyor. Genç oyuncu filmde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve kimi otoritelerce yılın oyuncusu olarak nitelendirilmişti. Kendirci; Bana Masal Anlatma filmiyle sinema dünyasına adım atmıştı. İşte, Şahin Kendirci hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 21.01.2020 19:19 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 19:20
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