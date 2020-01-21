Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?

Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci'nin küçüklüğünden beri müziğe karşı aşırı bir ilgisi vardı. Yetenek Sizsiniz programıyla tanınan Kendirci, daha sonra 2014 yılında yayınlanan O Ses Çocuklar yarışmasında kendisini gösterdi. Yarışmada birinciliği göğüsleyen Şahin Kendirci uzun süre adından söz ettirdi.