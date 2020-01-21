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Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?

Şahin Kendirci kimdir? Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kim, kaç yaşında, nereli? Müslüm filminin televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasıyla, ünlü sanatçının çocukluğunu ve gençliğini canlandıran Şahin Kendirci hakkında araştırma yapılıyor. Genç oyuncu filmde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve kimi otoritelerce yılın oyuncusu olarak nitelendirilmişti. Kendirci; Bana Masal Anlatma filmiyle sinema dünyasına adım atmıştı. İşte, Şahin Kendirci hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 21.01.2020 19:19 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 19:20
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Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?

Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm filmiyle tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı Şahin Kendirci kimdir sorusu gündem oldu. Müslüm filminin televizyon ekranlarında yeniden yayınlanmasıyla genç oyuncu Şahin Kendirci hakkında araştırma yapılıyor. Son 30 yıla damgasını vuran ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci hakkında araştırma yapılıyor. İşte, Şahin Kendirci hakkında merak edilen tüm bilgiler!

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Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Katıldığı 'Yetenek Sizsiniz' ve 'O Ses Türkiye Çocuklar' yarışmalarıyla adını duyuran ve 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi.

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Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?

Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci'nin küçüklüğünden beri müziğe karşı aşırı bir ilgisi vardı. Yetenek Sizsiniz programıyla tanınan Kendirci, daha sonra 2014 yılında yayınlanan O Ses Çocuklar yarışmasında kendisini gösterdi. Yarışmada birinciliği göğüsleyen Şahin Kendirci uzun süre adından söz ettirdi.

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Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?

O Ses Çocuklar yarışmasındaki başarısından sonra yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile beyaz perdeye giriş yaptı.

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Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?

Şahin Kendirci "Bana Masal Anlatma" filminde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Filmde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor gibi usta oyuncularla birlikte rol alan Şahin Kendirci, oyunculukta da kendisini ispatladı.