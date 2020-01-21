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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara geri dönen Esra Bilgiç tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkması sevenlerini heyecanlandırdı. Estetiksiz haliyle merak konusu olan Esra Bilgiç'in eski hali görenleri şok etti. İşte Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 18:11
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Ramo dizisinde canlandırdığı Esra Bilgiç karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali…

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Ebru Gündeş

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Ebru Gündeş

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Birce Akalay

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Burcu Özberk