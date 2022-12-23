23 Aralık 2022, Cuma
2023 Survivor ne zaman başlayacak? SURVİVOR YENİ SEZON ne zaman yayınlanacak?
TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.Yeni sezonda yer alacak yarışmacılar ise Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklanıyor. Acun Ilıcalı, son olarak kadroda yer alacak 3 kadın yarışmacıyı açıkladı. Açıklamanın ardından programın yayın tarihi de merak konusu oldu. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 19:52 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 19:56
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