Kim Milyoner Olmak İster'in efsanevi sunucu Kenan Işık uyandı mı? Selçuk Yöntem'den flaş açıklama
Tam sekiz sene önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçiren "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın efsane sunucusu Kenan Işık'ın sağlık durumu yeniden gündeme geldi. Beyin kanaması geçirdiğinde 67 yaşında Işık, 2014 yılından bu yana komada. Kenan Işık hakkında son açıklama usta oyuncu Selçuk Yöntem'den geldi.
Giriş Tarihi: 27.03.2022
13:37 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
13:37
Dadı dizisi ve Kim Milyoner Olmak İster programıyla tanınan Kenan Işık 21 Mart 2014 günü geçirdiği kaza sonucunda tam 8 yıldır tedavi altında. Spor salonundayken saunaya giren ve düşüp başını vuran Işık, kaza sonrasında bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gören Kenan Işık bir daha ekranlara dönemedi.
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Ünlü sunucunun sağlık durumuyla ilgili bilgiler zaman zaman paylaşılıyor. Son olarak Kenan Işık'ın son hali hakkında Selçuk Yöntem'den bir açıklama geldi.
Tam sekiz sene önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçiren "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın efsane sunucusu Kenan Işık, sağlık durumu ile merak konusu.
Magazine düşen son dakika haberi Kenan Işık'ın sağlık durumunu yeniden gündeme getirdi. Beyin kanaması geçirdiğinde 67 yaşında olan Kim Milyoner Olmak İster? programının unutulmaz sunucusu Kenan Işık 2014 yılından bu yana komada.
Geçtiğimiz haftalarda oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın son hali hakkında yakın arkadaşı Ozan Zeybek'ten açıklama gelmişti. Peki, Kenan Işık uyandı mı?, Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?
Kenan Işık hakkında son açıklama usta oyuncu Selçuk Yöntem'den geldi. İşte Kenan Işık'tan sonra bir dönem Kim Milyoner Olmak İster? programının sunuculuğunu üstlenen Selçuk Yöntem'in Kenan Işık açıklaması...
68 yaşındaki sanatçı, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık'ı izlediği zamanları anlattı.
"FARKLI BİR ÜSLUP YARIŞMAYI ZEDELEYEBİLİRDİ" "Yarışmayı seyrederken Kenan Işık'tan başkası sunamaz diyordum" açıklamasını yapan Yöntem, tedavisi evinde devam eden Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin de konuştu.