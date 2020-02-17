Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafları gündem oldu

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla bir Pazartesi gününün daha gündemine oturdu. ATV ekranlarının rekortmen programı Kim Milyoner Olmak İster ile milyonları ekran başına kilitleyen Kenan İmirzalıoğlu'nun özel hayatı dikkat çekti. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın yıllar önceki fotoğrafları magazin dünyasını salladı. İşte ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri.