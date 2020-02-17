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Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafları gündem oldu

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla bir Pazartesi gününün daha gündemine oturdu. ATV ekranlarının rekortmen programı Kim Milyoner Olmak İster ile milyonları ekran başına kilitleyen Kenan İmirzalıoğlu'nun özel hayatı dikkat çekti. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın yıllar önceki fotoğrafları magazin dünyasını salladı. İşte ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri.

Giriş Tarihi: 17.02.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 09:16
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Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafları gündem oldu

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, Kim Milyoner Olmak İster'in gününde dikkatleri üzerine çekti. Sevilen oyucular Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, yıllar önceki fotoğraflarıyla sosyal medyanın konuştuğu isimler oldu. Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın özel hayatı mercek altına alındı.

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Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafları gündem oldu

Hayranları tarafından merakla takip edilen Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın yıllar önceli fotoğrafları olay oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafları gündem oldu

Sinem Kobal

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Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafları gündem oldu
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Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafları gündem oldu