Çukur oyuncusu Uğur Yıldıran'ın Hadise ile olan fotoğrafları ortaya çıktı! Çukur'un Kemal ve Hadise...

Aras Bulut İynemli ile birlikte Çukur dizisinin dikkat çeken isimlerinden olan Uğur Yıldıran, sevenlerini şaşkına çevirdi. Dövüş sahnelerindeki kıvraklığıyla "dövüş sporu yapıyor olabilir" dedirten Çukur oyuncusu Uğur Yıldıran'ın kıvraklığının nereden geldiği ortaya çıktı. Hadise ile yıllar öncesine ait fotoğrafları ortaya çıkan Yıldıran'ın eski mesleği de öğrenilmiş oldu. İşte Hadise ve Uğur Yıldıran'ın gündeme oturan fotoğrafları.