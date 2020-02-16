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Çukur oyuncusu Uğur Yıldıran'ın Hadise ile olan fotoğrafları ortaya çıktı! Çukur'un Kemal ve Hadise...
Çukur dizisinde Kemal karakterine hayat veren Uğur Yıldıran ve ünlü popçu Hadise'nin yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Sevenleri tarafından sosyal medyada da takip edilen Çukur'un yıldızı Uğur Yıldıran, 2009 yılında Eurovision'a katılan Hadise'nin dansçıları arasındaydı. Hadise ile yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıkan Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın fotoğrafları gündeme oturdu. İşte Hadise ve ünlü oyuncu Uğur Yıldıran'ın fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 16.02.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 11:33
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