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Çukur oyuncusu Uğur Yıldıran'ın Hadise ile olan fotoğrafları ortaya çıktı! Çukur'un Kemal ve Hadise...

Çukur dizisinde Kemal karakterine hayat veren Uğur Yıldıran ve ünlü popçu Hadise'nin yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Sevenleri tarafından sosyal medyada da takip edilen Çukur'un yıldızı Uğur Yıldıran, 2009 yılında Eurovision'a katılan Hadise'nin dansçıları arasındaydı. Hadise ile yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıkan Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın fotoğrafları gündeme oturdu. İşte Hadise ve ünlü oyuncu Uğur Yıldıran'ın fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 16.02.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 11:33
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Çukur oyuncusu Uğur Yıldıran'ın Hadise ile olan fotoğrafları ortaya çıktı! Çukur'un Kemal ve Hadise...

Aras Bulut İynemli ile birlikte Çukur dizisinin dikkat çeken isimlerinden olan Uğur Yıldıran, sevenlerini şaşkına çevirdi. Dövüş sahnelerindeki kıvraklığıyla "dövüş sporu yapıyor olabilir" dedirten Çukur oyuncusu Uğur Yıldıran'ın kıvraklığının nereden geldiği ortaya çıktı. Hadise ile yıllar öncesine ait fotoğrafları ortaya çıkan Yıldıran'ın eski mesleği de öğrenilmiş oldu. İşte Hadise ve Uğur Yıldıran'ın gündeme oturan fotoğrafları.

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Çukur oyuncusu Uğur Yıldıran'ın Hadise ile olan fotoğrafları ortaya çıktı! Çukur'un Kemal ve Hadise...

2009 yılında Eurovision'a katılan Hadise, ülkemizi başarıyla temsil etmişti. Hadise'nin sahne performansı kadar dans ekibi de dikkat çekmişti. O dansçılardan birisi ise şimdilerin ünlü oyuncusu Uğur Yıldıran.

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Çukur oyuncusu Uğur Yıldıran'ın Hadise ile olan fotoğrafları ortaya çıktı! Çukur'un Kemal ve Hadise...

Uğur Yıldıran ve Hadise

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Çukur oyuncusu Uğur Yıldıran'ın Hadise ile olan fotoğrafları ortaya çıktı! Çukur'un Kemal ve Hadise...
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Çukur oyuncusu Uğur Yıldıran'ın Hadise ile olan fotoğrafları ortaya çıktı! Çukur'un Kemal ve Hadise...