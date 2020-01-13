Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül aslen nereli? Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle ekranlara dönen Neslihan Atagül dikkatleri üzerine çekti. Engin Akyürek'le başrolü paylaştığı Sefirin Kızı dizisiyle beğeni toplayan Neslihan Atagül, seyircinin ilgi odağı oldu. Neslihan Atagül'ün hayranları özel hayatını mercek altına aldı. Neslihan Atagül hakkında en merak edilen konu memleketi oldu. İşte Neslihan Atagül ve birçok ünlü ismin memleketi...