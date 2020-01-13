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Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül aslen nereli? Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle ekranlara dönen Neslihan Atagül dikkatleri üzerine çekti. Engin Akyürek'le başrolü paylaştığı Sefirin Kızı dizisiyle beğeni toplayan Neslihan Atagül, seyircinin ilgi odağı oldu. Neslihan Atagül'ün hayranları özel hayatını mercek altına aldı. Neslihan Atagül hakkında en merak edilen konu memleketi oldu. İşte Neslihan Atagül ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 18:05
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Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül aslen nereli? Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül'ün memleketi merak konusu oldu. İşte Neslihan Atagül ve birçok ünlü ismin memleketi…

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Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül aslen nereli? Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı

Cansu Dere - Ankara

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Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül aslen nereli? Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı

Murat Dalkılıç - İzmir

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Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül aslen nereli? Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı

Aras Bulut İynemli - İstanbul

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Sefirin Kızı’nın Nare’si Neslihan Atagül aslen nereli? Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı

Engin Akyürek - Ankara