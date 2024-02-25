20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, bir dönem fit görünümüyle dikkat çekmiş, ancak bazıları tarafından bu görüntülerin Photoshop ile düzenlendiği iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Seki, bu iddialara son vermek için Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla gerçek sırrını açıklamıştı. İşte çatır çatır kilo verdiren yöntem...