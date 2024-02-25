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Haberler Galeri 20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü

20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, bir dönem fit görünümüyle dikkat çekmiş, ancak bazıları tarafından bu görüntülerin Photoshop ile düzenlendiği iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Seki, bu iddialara son vermek için Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla gerçek sırrını açıklamıştı. İşte çatır çatır kilo verdiren yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 16:12
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20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü

Şarkıcı Deniz Seki, kilo sorununu tamamen çözmek amacıyla beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirdi. 2.5 ay içinde 20 kilo veren Seki, şu anda ünlü olduğu ilk yıllardaki ince bedenine ulaştı. "Artık diyet bozmak gibi bir durum yok, çünkü bu benim yaşam tarzım haline geldi." şeklinde konuştu.

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20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü

Deniz Seki'nin Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, son zamanlarda sık sık paylaşımlar yaparak kilo verme sürecini takipçileriyle paylaşıyor. Seki'nin 36 bedene kadar inceldiği gözlerden kaçmazken, bu değişim zayıflama sırrını merak ettirenler için açıklığa kavuştu.

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20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü

Yorum Yağdı

Deniz Seki'nin zayıflama süreci, diğer ünlü isimlerin de dikkatini çekti. Gülben Ergen, İrem Derici, Gülşah Saraçoğlu ve Demet Akalın gibi ünlüler, Seki'nin buz terapisiyle ilgili paylaşımına yorum yaparak konuya ilgi gösterdiler.

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20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü

Sosyal Medyada Espri Konusu Oldu

Seki'nin açıklamalarıyla birlikte, sosyal medya kullanıcıları da espri konusu yarattı. "Fotoğrafımı sosyal medyaya atmadan önce, Whatsapp'tan kız arkadaş grubuma yollayıp, 'Fotoğrafıma yorum yazın' demişimdir" şeklindeki caps'ler, kullanıcılar arasında güldürücü bir etki yarattı.

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20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü

Buz Terapisiyle Zayıflama Yöntemi Nedir?

Buz terapisi, özellikle karın, kalça, göbek ve bacak gibi inatçı yağ birikimlerinden kurtulmak için tercih edilen bir yöntemdir. -40 dereceye kadar soğutulan buzlar, hedeflenen bölgelere belirli süreler ve aralıklarla uygulanarak yağ hücrelerinin dondurulması ve vücuttan atılması sağlanır, böylece zayıflama gerçekleştirilebilir.