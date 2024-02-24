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Gurbetçi Şaban filminin Bahar'ı yıllara meydan okuyor! Müge Akyamaç'ın bir de bu halini görün! "Kim der 60 yaşında"

Müge Akyamaç, Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi Kemal Sunal'ın filmlerinde önemli roller üstlenmiş ve izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Ayrıca Şener Şen'in başrolünde olduğu Milyarder filminden de hatırlanan Akyamaç'ın, yıllar sonraki görüntüsü büyük bir şaşkınlık yarattı. Usta oyuncuyu görenler "Yıllara meydan okuyor", "Kim der 60 yaşında", "Genç kız gibi maşallah" gibi yorumlarda bulundu. İşte Akyamaç'ın son hali...

Giriş Tarihi: 24.02.2024 15:02
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Gurbetçi Şaban filminin Bahar’ı yıllara meydan okuyor! Müge Akyamaç’ın bir de bu halini görün! Kim der 60 yaşında

Usta oyuncu Müge Akyamaç, 1985 yapımı Gurbetçi Şaban filminde 'Bahar' karakterine hayat vermişti. Şu anda 60 yaşında olan Akyamaç, güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor. Kemal Sunal'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Gurbetçi Şaban, tekrarlarıyla izleyicilere hala eğlenceli anlar yaşatıyor.

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Gurbetçi Şaban filminin Bahar’ı yıllara meydan okuyor! Müge Akyamaç’ın bir de bu halini görün! Kim der 60 yaşında

Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi unutulmaz filmlerde Kemal Sunal'la kamera karşısına geçen ve ayrıca Şener Şen'in Milyarder filminden de tanıdığımız Müge Akyamaç'ın yıllar sonraki görünümü adeta kıskandıracak cinsten.

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Gurbetçi Şaban filminin Bahar’ı yıllara meydan okuyor! Müge Akyamaç’ın bir de bu halini görün! Kim der 60 yaşında

Fit ve enerjik haliyle dikkat çeken usta oyuncu güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş gibi görünüyor.

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Gurbetçi Şaban filminin Bahar’ı yıllara meydan okuyor! Müge Akyamaç’ın bir de bu halini görün! Kim der 60 yaşında

Öncelikle, Yeşilçam'ın efsane oyuncularından bazılarının aramızdan ayrıldığı belirtelim. İşte Müge Akyamaç başta olmak üzere Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

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Gurbetçi Şaban filminin Bahar’ı yıllara meydan okuyor! Müge Akyamaç’ın bir de bu halini görün! Kim der 60 yaşında

Rüştü Asyalı