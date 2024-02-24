Gurbetçi Şaban filminin Bahar'ı yıllara meydan okuyor! Müge Akyamaç'ın bir de bu halini görün! "Kim der 60 yaşında"

Müge Akyamaç, Gurbetçi Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz gibi Kemal Sunal'ın filmlerinde önemli roller üstlenmiş ve izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu. Ayrıca Şener Şen'in başrolünde olduğu Milyarder filminden de hatırlanan Akyamaç'ın, yıllar sonraki görüntüsü büyük bir şaşkınlık yarattı. Usta oyuncuyu görenler "Yıllara meydan okuyor", "Kim der 60 yaşında", "Genç kız gibi maşallah" gibi yorumlarda bulundu. İşte Akyamaç'ın son hali...