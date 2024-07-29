29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Kenan Işık'tan 10 yıl sonra acı haber geldi! Kardeşi ile benzerlikleri şaşırtıyordu...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının efsane sunucusu olarak hafızalara kazınan Kenan Işık, 2014 yılında beyin kanaması geçirmişti. O tarihten bu yana yoğun bakımda olan ve sağlık durumu 10 yıldır ciddiyetini koruyan usta isim, 29 Temmuz 2024 Pazartesi sabahı hayata gözlerini yumdu. Sevenleri Kenan Işık için başsağlığı mesajları yayınlarken, 76 yaşında hayatını kaybeden Kenan Işık'ın sağlıklı durumdayken çekilen fotoğrafları ile kardeşinin benzerliği ise uzun süre konuşulmuştu.

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 11:09 Güncelleme: 29.07.2024 11:11
  • 1
  • 127
Kenan Işık’tan 10 yıl sonra acı haber geldi! Kardeşi ile benzerlikleri şaşırtıyordu...

'Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz sunucusu Kenan Işık, 10 yıl önce bir spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Olayın ardından acil bir şekilde hastaneye kaldırılan Kenan Işık, 4 saat süren bir ameliyat geçirdi ve hayati tehlikesini atlatmış fakat komaya girmişti...

  • 2
  • 127
Kenan Işık’tan 10 yıl sonra acı haber geldi! Kardeşi ile benzerlikleri şaşırtıyordu...

HAYATINI KAYBETTİ
10 yıldır komada olan usta isim Kenan Işık, 29 Temmuz 2024 Pazartesi sabahı hayatını kaybetti. Kenan Işık'ın hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri birbiri ardına başsağlığı mesajları yayınladı.

  • 3
  • 127
Kenan Işık’tan 10 yıl sonra acı haber geldi! Kardeşi ile benzerlikleri şaşırtıyordu...

KENAN IŞIK KİMDİR?
Yusuf Kenan Işık Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusuydu. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır.

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

  • 4
  • 127
Kenan Işık’tan 10 yıl sonra acı haber geldi! Kardeşi ile benzerlikleri şaşırtıyordu...

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sunmaya başladı.

  • 5
  • 127
Kenan Işık’tan 10 yıl sonra acı haber geldi! Kardeşi ile benzerlikleri şaşırtıyordu...

12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

İŞTE ÜNLÜLER VE KARDEŞLERİ