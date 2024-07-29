Kenan Işık'tan 10 yıl sonra acı haber geldi! Kardeşi ile benzerlikleri şaşırtıyordu...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının efsane sunucusu olarak hafızalara kazınan Kenan Işık, 2014 yılında beyin kanaması geçirmişti. O tarihten bu yana yoğun bakımda olan ve sağlık durumu 10 yıldır ciddiyetini koruyan usta isim, 29 Temmuz 2024 Pazartesi sabahı hayata gözlerini yumdu. Sevenleri Kenan Işık için başsağlığı mesajları yayınlarken, 76 yaşında hayatını kaybeden Kenan Işık'ın sağlıklı durumdayken çekilen fotoğrafları ile kardeşinin benzerliği ise uzun süre konuşulmuştu.