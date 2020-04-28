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Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu!

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin bir süre önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini mutlu bir şekilde devam ettiren ve karantina sürecini birlikte geçiren ikili sosyal medyaya düşen fotoğrafla gündem oldu. Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafını görenler Ezgi Eyüboğlu'na benzetti. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin bebeklerinin 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakterini canlandıran Furkan Kızılay gibi olacağı yönünde yorumlar yaptı.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 14:35
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Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu!

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini ciddi bir şekilde yürüten Oğulcan Engin, sosyal medyanın çok konuşulan ünlü isimleri arasına girdi.

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Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu!

Karantina günlerini Oğulcan Engin'in Mecidiyeköy'deki evinde geçiren Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya paylaşımlarını ihmal etmiyor.

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Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu!

Sevgilisine göre daha az paylaşımda bulunan Oğulcan Engin, bebeklik fotoğrafıyla sosyal medyanın gündeminde.

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Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu!

Bebekliğindeki saç ve ten rengi ile sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'na olan benzerliğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, çiftin bebeklerinin 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakterini canlandıran Furkan Kızılay'a benzeyeceğini söyledi.

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Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu!

İşte Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'in bebeklik hali...