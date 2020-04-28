Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu!

Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin bir süre önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini mutlu bir şekilde devam ettiren ve karantina sürecini birlikte geçiren ikili sosyal medyaya düşen fotoğrafla gündem oldu. Oğulcan Engin'in bebeklik fotoğrafını görenler Ezgi Eyüboğlu'na benzetti. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin bebeklerinin 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Havuç' karakterini canlandıran Furkan Kızılay gibi olacağı yönünde yorumlar yaptı.