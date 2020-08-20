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Haberler Galeri 2. sezon fotoğrafları sızdı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

2. sezon fotoğrafları sızdı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. İkinci sezonu merakla beklenen dizinin yayın tarihi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Netflix, dizinin yeni sezonundan fotoğrafları paylaştı. Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Atiye'nin 2. sezon tarihi heyecanla bekleniyor. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 16:12
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2. sezon fotoğrafları sızdı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix, Atiye'nin 2. sezonundan ilk görüntüleri paylaştı. Atiye'nin 2. sezon tarihinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Daha önce Eylül ayında başlayacağı duyurulan dizinin yayın tarihi açıklandı. Netflix tarafından yayınlanan tanıtım videosu ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi ne zaman? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. sezon fotoğrafları sızdı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Atiye'nin 2. yeni sezonu 10 Eylül'de seyirciyle buluşacak.

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2. sezon fotoğrafları sızdı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

ATİYE 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Tüm gerçekleriyle yüzleşip, kendini kabul etmeyi öğrenen Atiye; istediği her şeyin mümkün olabileceğini ve insanın gücünün sınırsızlığını gördükten sonra, ölen kardeşi Cansu'yu geri istemiştir. Göbeklitepe'deki boyut kapısından geçerek, kardeşinin hayatta olduğu bir olasılığa gider. Ancak bu olasılıkta hiç bir şey, alıştığı ve bildiği gibi değildir. Tanıdığı kimse Atiye'yi tanımamaktadır. Çünkü kardeşinin hala sağ olduğu bu yerde, Atiye ve hatta geldiği kapı olan Göbeklitepe hiç var olmamıştır.

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2. sezon fotoğrafları sızdı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

Daha önce kendi yoluna yürüyen Atiye, bu kez başkaları ve toplum için hareket etmeyi öğreniyor. Bu seferki, onun kahramanlığının aşka ve insanlığa adanma hikayesi...

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2. sezon fotoğrafları sızdı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...

ATİYE'DEN 3. SEZON MÜJDESİ

Atiye dizisinin 3. sezon çekimleri başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. İkinci sezonun ardından final tarihinin açıklanması bekleniyor.