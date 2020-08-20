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2. sezon fotoğrafları sızdı! Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi...
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda yayınlanan Atiye'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. İkinci sezonu merakla beklenen dizinin yayın tarihi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Netflix, dizinin yeni sezonundan fotoğrafları paylaştı. Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Atiye'nin 2. sezon tarihi heyecanla bekleniyor. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. yeni sezon yayın tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.08.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 16:12
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