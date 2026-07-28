CANLI YAYIN

Her bölüm final gibi! Altı Üstü İstanbul reytinglerde yine ilk sırada

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", sırların ortaya çıktığı ve büyük kumpasın kurulduğu yedinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Tüm reyting kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olan dizi, Hasan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Naz'ın ailesine dair gerçeği öğrenmesi ve Emir'in gözaltına alınmasıyla sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Her bölüm final gibi! Altı Üstü İstanbul reytinglerde yine ilk sırada 1

ATV'nin, NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", yedinci bölümüyle izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam etti. Güçlü hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve başarılı oyuncu performanslarıyla beğeni toplayan dizi, Pazartesi akşamı tüm reyting kategorilerinde 1. oldu.

Her bölüm final gibi! Altı Üstü İstanbul reytinglerde yine ilk sırada 2

ZİRVEYİ BIRAKMADI

"Altı Üstü İstanbul" 7.bölümü ile

Tüm Kişiler'de %6,25 izlenme oranı ve %27,20 izlenme payı

AB'de %3,48 izlenme oranı ve %18,10 izlenme payı ile

20+ABC1'de %5,04 izlenme oranı ve %22,33 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Her bölüm final gibi! Altı Üstü İstanbul reytinglerde yine ilk sırada 3

SIRLAR ORTAYA ÇIKTI, KUMPAS KURULDU

7. bölümde neler oldu?

Hasan'ın uçurumdan atlamasının ardından Emir ve arkadaşları onu bulmak için seferber oldu. Herkes Hasan'ın öldüğünü düşünürken, Emir umudunu kaybetmedi ve Hasan'ın yaşadığı ortaya çıktı. Ancak teslim olmaya yanaşmayan Hasan, Rami'nin yardımıyla kaçmaya çalıştı.

Her bölüm final gibi! Altı Üstü İstanbul reytinglerde yine ilk sırada 4

Bu süreçte Emir ile Naz'ın yakınlaşması dikkat çekerken, Uzay Hasan'ı kendi tarafına çekerek Emir'e karşı plan yaptı. Naz ise ailesinin büyük sırrını öğrenerek evlatlık olduğunu keşfetti. Bölüm finalinde Hasan'ın kurduğu tuzak sonucu Emir'in çantasına uyuşturucu yerleştirildi ve tersanede düzenlenen polis baskınıyla Emir gözaltına alındı.

Her bölüm final gibi! Altı Üstü İstanbul reytinglerde yine ilk sırada 5

Bölümün ardından sosyal medyada da #AltıÜstüİstanbul etiketiyle binlerce paylaşım yapılırken, özellikle Hasan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Naz'ın evlatlık olduğunu öğrenmesi ve Emir'in gözaltına alındığı final sahnesi izleyicilerden yoğun yorum aldı.

Her bölüm final gibi! Altı Üstü İstanbul reytinglerde yine ilk sırada 6

Dizinin sürpriz gelişmeleri ve temposu, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

7. BÖLÜM İZLE

Her bölüm final gibi! Altı Üstü İstanbul reytinglerde yine ilk sırada 7

8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Peki Emir, üzerine kurulan kumpastan kurtulabilecek mi? Hasan ve Uzay'ın ortaklığı nasıl sonuçlanacak? Naz, öğrendiği gerçekle nasıl yüzleşecek? Tüm bu soruların yanıtı, "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümünde izleyiciyi bekliyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI

Her bölüm final gibi! Altı Üstü İstanbul reytinglerde yine ilk sırada 8

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

Bir hayalin peşinden zirveye BİR HAYALİN PEŞİNDEN ZİRVEYE
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin