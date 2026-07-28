Her bölüm final gibi! Altı Üstü İstanbul reytinglerde yine ilk sırada

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", sırların ortaya çıktığı ve büyük kumpasın kurulduğu yedinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Tüm reyting kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olan dizi, Hasan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Naz'ın ailesine dair gerçeği öğrenmesi ve Emir'in gözaltına alınmasıyla sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

ATV'nin, NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", yedinci bölümüyle izleyiciden yoğun ilgi görmeye devam etti. Güçlü hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve başarılı oyuncu performanslarıyla beğeni toplayan dizi, Pazartesi akşamı tüm reyting kategorilerinde 1. oldu.

ZİRVEYİ BIRAKMADI "Altı Üstü İstanbul" 7.bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,25 izlenme oranı ve %27,20 izlenme payı AB'de %3,48 izlenme oranı ve %18,10 izlenme payı ile 20+ABC1'de %5,04 izlenme oranı ve %22,33 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

SIRLAR ORTAYA ÇIKTI, KUMPAS KURULDU 7. bölümde neler oldu? Hasan'ın uçurumdan atlamasının ardından Emir ve arkadaşları onu bulmak için seferber oldu. Herkes Hasan'ın öldüğünü düşünürken, Emir umudunu kaybetmedi ve Hasan'ın yaşadığı ortaya çıktı. Ancak teslim olmaya yanaşmayan Hasan, Rami'nin yardımıyla kaçmaya çalıştı.

Bu süreçte Emir ile Naz'ın yakınlaşması dikkat çekerken, Uzay Hasan'ı kendi tarafına çekerek Emir'e karşı plan yaptı. Naz ise ailesinin büyük sırrını öğrenerek evlatlık olduğunu keşfetti. Bölüm finalinde Hasan'ın kurduğu tuzak sonucu Emir'in çantasına uyuşturucu yerleştirildi ve tersanede düzenlenen polis baskınıyla Emir gözaltına alındı.