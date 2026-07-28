Eski eşler tatile çıktı: Demet Şener ve İbrahim Kutluay'dan Mikonos kareleri

2018 yılında boşanan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, çocukları İrem ve Ömer için yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Mikonos'ta ailece tatil yapan eski eşlerin, havalimanında görüntülenmelerinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kareler gündem oldu.

2018 yılında 15 yıllık evliliklerini sonlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay, boşanma sürecinin ardından yaşadıkları anlaşmazlıklar ve nafaka davalarıyla uzun süre gündeme gelmişti. Aralarındaki küslüğü geride bırakan eski eşler, çocukları İrem ve Ömer için yeniden bir araya gelerek yıllar sonra ilk kez birlikte tatile çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden oğulları Ömer Kutluay'ı tribünden birlikte destekleyen Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın yeniden ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Şener ise bu iddiaları yalanlayarak, "İlişki yok ama çocuklarımız için görüşme kararı aldık" açıklamasını yapmıştı.

HAVALİMANINDA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER Önceki sabah İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Demet Şener, İbrahim Kutluay ve çocukları, tatil için Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitti. "İLK ADIMI İBRAHİM ATTI" DEMİŞTİ 1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, eski eşiyle yeniden bir araya gelmelerinin nedeninin çocukları olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ne yaşandıysa yaşandı, ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Çocuklarım için her şeyi yaparım. İbrahim adım attı, ben de kabul ettim. Çok güzel ilişkiler içinde çocuklarımızlayız. Çocuklarımız çok mutlu. Ailece tatile gidiyoruz, onların mutluluğu her şeyden önemli."

"BİRLİKTELİK YOK" Şener, eski eşiyle yeniden birliktelik yaşadığı yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddederek, "Bir birliktelik yok. Sadece çocuklarımız için daha iyi bir iletişim kurduk. İbrahim Bey'in attığı adım benim için önemliydi. Çocuklarımızın hem annelerini hem de babalarını mutlu görmesi bizim için çok değerli." dedi. BARIŞMA YOLUNDA İLK ADIM ATILDI!

İBRAHİM KUTLUAY'DAN BABA- OĞUL PAYLAŞIMI Eski eşler Demet Şener ve İbrahim Kutluay'dan peş peşe tatil kareleri de geldi. Tatilin tadını çıkaran İbrahim Kutluay, enerjik halleriyle göz doldurdu. Plajda teniste ter döken Kutluay, bu anlara ait kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim, hemen ardından oğlu Ömer Kutluay ile çekildiği samimi fotoğrafı da sosyal medya hesabında yayımladı.