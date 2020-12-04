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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA 2 hafta önce doğum yapan Merve Aydın’dan kötü haber!
Milli atlet ve eski survivor yarışmacısı olan Merve Aydın iki hafta önce doğum yapmıştı. Çiçeği burnunda anne olan Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyurdu. Aydın, bebeğini emzirirken koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrendiğini söyledi ve takipçilerine seslendi.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 10:54
Yıllar önce Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran Merve Aydın, kasım ayının son günlerinde ilk bebeği Mehmet Barlas'ı kucağına aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hamilelik sürecini ve doğumdan sonraki günleri evinde geçiren Aydın'ın önce eşi sonra da kendisi koronavirüse yakalandı.
"BEBEĞİMİ EMZİRİRKEN POZİTİF ÇIKTIĞIMI ÖĞRENDİM"
Her anını paylaştığı Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim şunları söyledi:
"Biz çok dikkatliydik maskesiz ve dezenfektansız dışarı çıkmıyorduk. Ya hastaneden ya da eşim bebeğin kimliğini çıkartmaya gitmişti oradan kapmıştır. İlk eşimde çıktı o kendini izole etti sonra benim boğazlarım ağrımaya başladı ve halsiz düştüm.
Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkes çok iyi çalışıyor. Bize gelip test yaptılar. Sabaha karşı bebeği emzirirken test sonucumu pozitif görünce kendimi çok kötü hissettim."
"İLAÇ KULLANAMADIĞIM İÇİN C VİTAMİNİ TÜKETİYORUM"
"Çok şükür iyiyiz. Kayınvalidem ve kayınpederim de çok şükür iyi. Hepimizde kırgınlık var sadece. Ben lohusa olduğum için ilaç kullanamadığımdan bol bol C vitamini tüketiyorum."