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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Züleyha ve Müjgan Kerem Ali’yi kurtarabildi mi? Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Züleyha ve Müjgan Kerem Ali’yi kurtarabildi mi?
Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak reytinge damgasını vurdu. Sosyal medyanın da gündemine oturan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha kaderinin iplerini kendi eline alırken, bir anneyi evladından ayırmamak için göze aldığı buluşma, bir felakete neden oldu. Oğlunu görmek için Züleyha'ya yalvarıp yakaran Müjgan, oğlunu kucaklayıp kaçmaya çalışırken nehre yuvarlandı ve Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye attı. Peki Züleyha ve Müjgan Kerem Ali'yi kurtarabildi mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam yaşananlar...
Giriş Tarihi: 04.12.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 12:01
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %13,00 izlenme oranı ve %26,81 izlenme payı, AB'de %8,26 izlenme oranı ve %18,21 izlenme payı, 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %22,66 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 75.bölümünde #İçimYanarken etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yepyeni ve korkusuz bir Züleyha'nın kaderinin iplerini eline aldığı bölümde, kendisine yapılan kötülüklere rağmen, bir anneyi evladından ayırmamak için göze aldığı buluşma, bir felakete neden oldu!
ZÜLEYHA VE MÜJGAN KEREM ALİ'Yİ KURTARABİLECEK Mİ?
Defalarca evlat sınavından geçen Züleyha, Demir'e Yılmaz'ı sevdiğini söyledi! Ardından Yılmaz tarafından oğlundan ayrılan Müjgan'a da yardım elini uzattı! Ancak Yılmaz'ın öfkesini göze alarak Müjgan'ı oğlu Kerem Ali ile buluşturması bir felaket ile sonuçlandı! Oğlunu görmek için Züleyha'ya yalvarıp yakaran Müjgan, ayrılık vakti gelince, Züleyha'nın tüm haykırışlarına rağmen oğlunu kucaklayıp kaçmaya kalktı!
Yılmaz'ın eve dönüp Züleyha'nın oğlunu alıp gittiğini öğrendiği dakikalarda, Müjgan, nehre yuvarlandı ve kucağındaki puset içinde Kerem Ali ile birlikte suda sürüklenmeye başladı!
YILMAZ VE ZÜLEYHA GİDİYOR!
Tam da kardeşim dediği Fikret'e silahını doğrultmuşken Müjgan'ın yalan söylediğini itiraf etmesi, Yılmaz'ı çıldırttı! Çukurova'nın diline düşen Fikret-Müjgan dedikodusu bir yana, Züleyha'nın kendisine inanmaması yüzünden Yılmaz'ın önünde Fekeli dahil kimse duramadı.
Müjgan'ı adeta sürükleyerek çiftliğe götüren Yılmaz, bahçedeki kimseye aldırmadan Müjgan'ın itirafını bir kez de Züleyha'ya yaptırdı!