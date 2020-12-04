Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Züleyha ve Müjgan Kerem Ali’yi kurtarabildi mi?

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukurova, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak reytinge damgasını vurdu. Sosyal medyanın da gündemine oturan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha kaderinin iplerini kendi eline alırken, bir anneyi evladından ayırmamak için göze aldığı buluşma, bir felakete neden oldu. Oğlunu görmek için Züleyha'ya yalvarıp yakaran Müjgan, oğlunu kucaklayıp kaçmaya çalışırken nehre yuvarlandı ve Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye attı. Peki Züleyha ve Müjgan Kerem Ali'yi kurtarabildi mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam yaşananlar...