Bella ve Gigi'nin babası Muhammed Hadid'den katil İsrail'in finansörü Biden'a tepki: "Yargıdan kaçamayacak"

7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve binlerce sivilin ölmesine neden olan katil İsrail kana doymuyor. Gazze'deki zulme dünya sessiz kalırken Filistin asıllı dünyaca ünlü top model kardeşler Bella ve Gigi Hadid, İsrail'in Filistin katliamında hiç susmayan isimler arasında yer aldı. Son olarak Filistin asıllı ünlü süper modellerin babası Mohamed Hadid, ABD yönetimine tepki gösterdi. 75 yaşındaki Hadid, yaptığı sosyal medya paylaşımında ABD Başkanı Joe Biden'ın yargılanması gerektiğini savundu. Hadid, "Bu, Biden'ın Filistin halkına açtığı bir savaştır" ifadeleri ile ateş püskürdü. İşte detaylar...