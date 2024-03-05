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Haberler Galeri Bella ve Gigi'nin babası Muhammed Hadid'den katil İsrail'in finansörü Biden'a tepki: "Yargıdan kaçamayacak"

Bella ve Gigi'nin babası Muhammed Hadid'den katil İsrail'in finansörü Biden'a tepki: "Yargıdan kaçamayacak"

7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alan ve binlerce sivilin ölmesine neden olan katil İsrail kana doymuyor. Gazze'deki zulme dünya sessiz kalırken Filistin asıllı dünyaca ünlü top model kardeşler Bella ve Gigi Hadid, İsrail'in Filistin katliamında hiç susmayan isimler arasında yer aldı. Son olarak Filistin asıllı ünlü süper modellerin babası Mohamed Hadid, ABD yönetimine tepki gösterdi. 75 yaşındaki Hadid, yaptığı sosyal medya paylaşımında ABD Başkanı Joe Biden'ın yargılanması gerektiğini savundu. Hadid, "Bu, Biden'ın Filistin halkına açtığı bir savaştır" ifadeleri ile ateş püskürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.03.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 18:28
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Bella ve Gigi’nin babası Muhammed Hadid’den katil İsrail’e tepki: Filistin halkına açılan bir savaştır

İşgalci katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor.

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Bella ve Gigi’nin babası Muhammed Hadid’den katil İsrail’e tepki: Filistin halkına açılan bir savaştır

Dünya yaşanan zulme adeta 3 maymunu oynarken tepkiler ise çığ gibi büyüyor.

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Bella ve Gigi’nin babası Muhammed Hadid’den katil İsrail’e tepki: Filistin halkına açılan bir savaştır

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor. Kardeşlerin bu mücadeleye destek vermelerinin en büyük nedeni ise babaları Muhammed Hadid'in bir Filistinli olarak işgalci İsrail tarafından insanlık dışı muameleye maruz kalması.

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Bella ve Gigi’nin babası Muhammed Hadid’den katil İsrail’e tepki: Filistin halkına açılan bir savaştır

Gazze halkının yanında duran Hadid kardeşlerin babası da tepki veren isimler arasında ilk listede yerini aldı.

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Bella ve Gigi’nin babası Muhammed Hadid’den katil İsrail’e tepki: Filistin halkına açılan bir savaştır

ABD BAŞKANI JOE BİDEN'IN YARGILANMASINI SAVUNDU

Filistin kökenli Bella ve Gigi Hadid'in iş adamı babası Mohamed Hadid, ABD Başkanı Joe Biden'ın yargılanması gerektiğini savundu. Kaliforniya'da lüks otel ve villaların inşasından sorumlu bir gayrimenkul firmasının sahibi olan Mohamed Hadid, ABD yönetimine açtı ağzını yumdu gözünü.